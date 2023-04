Burgemeester Lieven Cobbaert legt eerste steen nieuwbouw basisschool ’t Mozaïek

Basisschool ’t Mozaïek in de Westkerkestraat in Eernegem wordt momenteel volledig onder handen genomen. De werken zitten op kruissnelheid. Naast heel wat renovatiewerken in het oude gebouw, voorziet het gemeentebestuur ook een nieuwbouwgedeelte en een vernieuwde speelplaats. In de zomer van 2022 startten de renovatiewerken en vrijdagavond was het tijd voor de eerstesteenlegging van het nieuwe schoolgebouw.

De gemeentelijke basisschool krijgt op vandaag iedere dag zo’n driehonderdtal leerlingen en een 40-tal personeelsleden over de vloer en daarmee barst de school momenteel uit zijn voegen. “De renovatie- en uitbreidingswerken van de school zijn een prioriteit binnen ons beleidsplan”, vertelt schepen van onderwijs Celesta Muylle (W.I.T). “Naast diverse renovatiewerken in de bestaande klassen en refter, voorzien we ook in een uitgebreide nieuwbouw. Er wordt gebouwd aan nieuwe, bijkomende leslokalen ter vervanging van de containerklassen en we voorzien ook in nieuwe sanitaire gedeeltes, de uitbreiding van de refter, een kleuterspeelzaal en een mooie speelomgeving voor de kinderen”.

Project opgestart in 2022

“In de zomer van 2022 zijn de sloop- en ontmantelingswerken gestart en ondertussen zijn alle grondwerken van fase één achter de rug”, pikt collega schepen en partijgenoot Jan Bekaert, bevoegd voor openbare werken in. “Op de meeste plaatsen zijn de funderingszolen en vloerplaten op het gelijkvloers al gegoten, zodat de footprint al duidelijk zichtbaar is”.

Het project wordt dit jaar verder uitgevoerd. Afgelopen vrijdagvond vond de symbolische eerstesteenlegging plaats van het nieuwe schoolgebouw. “Met deze eerstesteenlegging gaan we van start met de volgende fase van het project. Opnieuw een belangrijke stap vooruit! Daarbij blijven we grote zorg besteden om een veilige en functionerende school te organiseren, in combinatie met een werf”, besluit Lieven Cobbaert “Het mag gezegd: we investeren fors in de jeugd. We hebben ruim 7,85 euro voorzien in ons meerjarenplan, waarvan we 3,67 miljoen euro aan subsidies mogen ontvangen van de Vlaamse Overheid. (EV)