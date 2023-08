Burgemeester Knokke-Heist reageert nadat gemeentescholen toch in handen van gemeente blijven: “Rust en sereniteit moeten terugkeren”

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist gaat dan toch niet verder met de fel gecontesteerde plannen voor het overdragen van de twee gemeentelijke basisscholen aan het Gemeenschapsonderwijs (Go!). “Ik wil er toch op wijzen dat we deze plannen hebben voorgelegd op vraag van het Gemeenschapsonderwijs, en dus niet op ons eigen initiatief”, reageert burgemeester Piet De Groote. “Maar we willen nu geen risico meer op bijkomende procedures. Het schooljaar moet rustig van start kunnen gaan.”

Op de dag dat een extra gemeenteraad bijeen zou geroepen worden over dit welbekende schooldossier, kent het dossier een wel erg opmerkelijke wending.

Die extra gemeenteraad werd ingepland volgend op de schorsing van de eerdere goedkeuring van de overdracht door de provinciegouverneur wegens een vormfout. Diverse politieke fracties hadden de gouverneur gevraagd de beslissing te vernietigen en de gouverneur ging daarop in wegens het niet tijdig aanwezig zijn van het verslag van een overleg met de vakorganisaties. Hetzelfde dossier zou dus opnieuw voorgelegd worden ter stemming, maar dan met het advies van de vakorganisaties er wel tijdig bij in het dossier.

Beslissing gouverneur

Maar zo ver komt het dus niet. Het College van burgemeester en schepenen, onder aanvoering van burgemeester Piet De Groote (Gemeentebelangen), liet maandagmorgen weten dat de extra gemeenteraad er niet zou komen en dat het dossier dus ook niet meer ter stemming zou worden voorgelegd. “Hoewel de gouverneur duidelijk liet verstaan dat het enkel om een vormfout ging, die wij makkelijk konden recht zetten met een nieuwe stemming, hebben wij ervoor gekozen om ons toch neer te leggen bij de beslissing van de gouverneur die de beslissing vernietigde”, reageert burgemeester De Groote.

“Zo dicht bij de start van het schooljaar willen we geen commotie en spanning meer; daarom dus de beslissing om alles bij het oude te laten”

“Er wordt veel verteld, maar ik wil hier toch eens verduidelijken dat het idee en de vraag tot het overdragen van de gemeentelijke basisscholen er kwam vanuit het Gemeenschapsonderwijs (Go) en niet van ons als gemeentebestuur. En toen die vraag er kwam, moesten wij dit wel agenderen op de gemeenteraad. We konden niet anders. Ik heb het inderdaad altijd wel fel verdedigd omdat het een goed dossier was met garanties rond logistiek, pedagogiek, eigenheid en personeel en dat een en ander in een degelijke protocolovereenkomst stond. Maar wij kunnen natuurlijk niet blind zijn voor de vele discussies en de onrust die de kwestie veroorzaakt bij iedereen in en rond de betrokken gemeentescholen. Ook de juridische procedures die er mogelijk toch nog zouden komen, spelen een rol. Zo dicht bij de start van het schooljaar willen we geen commotie en spanning meer; daarom dus de beslissing om alles bij het oude te laten.”

Kleine meerderheid

Is er dan geen vrees om eventueel niet meer aan voldoende stemmen te geraken, gelet ook de erg kleine meerderheid op de stemming in april? Speelt dat niet mee in het schrappen van deze extra gemeenteraad? “Neen, dat speelt hier geen rol. We vreesden alleen dat hoe de stemming ook zou uitdraaien; er mogelijk alsnog procedures zouden komen en dat willen we niet meer. De rust en de sereniteit moeten nu terugkeren.”

N-VA Knokke-Heist reageert intussen tevreden op het feit dat de scholen nu toch in handen van de Gemeente Knokke-Heist blijven, maar vraagt zich wel af waarom het College zo lang hardnekkig deze plannen bleef doorduwen. “Het kan niet anders dan dat er zich binnen Gemeentebelangen hevige discussies hebben afgespeeld. De Knokke-Heistenaar verdient beter dan een zwalpend bestuur die nu na dit debacle nog een jaar verder moet”, stelt Steve Ronse, voorzitter van N-VA Knokke-Heist.

“We zijn enorm tevreden dat het gezond verstand zegeviert en het gemeentebestuur eindelijk inziet dat dit geen goede beslissing was”, laat oppositiegemeenteraadslid Katrien Anteunis (Vooruit) optekenen. “Het gemeentebestuur toonde de voorbije maanden keer op keer aan hoe je niet moet besturen. Met Vooruit stonden we steeds achter de acties van het schoolbestuur en de vele bezorgde ouders.”