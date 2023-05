Buitenlandse partners te gast in Tielt

De Bron mocht deze week hun buitenlandse uitwisselingspartners uit Lienz (Oostenrijk) en Madrid (Spanje) verwelkomen. Dit Erasmus+-uitwisselingsproject heeft storytelling als rode draad en Walls have ears – Listen to them als centrale thema.

De leerlingen uit Oostenrijk en Spanje verblijven in gastgezinnen van de Tieltse leerlingen. “Onze school heeft een lange traditie wat internationale projecten betreft. We zijn trots dat we 23 vijfdejaarsleerlingen van onze school een uitwisselingservaring kunnen aanbieden. Eerder trokken zij al naar Lienz of Madrid en verbleven daar in gastgezinnen, en nu verwelkomen we de 9 betrokken Oostenrijkse en 14 Spaanse leerlingen en hun leraars bij ons voor een uitwisselingsweek met een druk programma”, vertellen Tine Moeyaert en Els Merveillie, trekkers van de werkgroep internationaal van de school. Op maandagavond was er een officieel ontvangstmoment door het stadsbestuur van Tielt in het stadhuis. Doorheen de week werken de leerlingen concreet didactisch materiaal uit dat gebruikt zal worden op het domein Atlantikwall Raversijde. Een bezoek aan dit provinciedomein staat ook op het programma, net als een bezoek aan Brussel (Parlementarium) en workshops rond storytelling en cultureel erfgoed. Voor één workshop komt het Yper Museum op school langs met de centrale vraag: welk erfgoed is het behouden waard? Onze leerlingen leiden hun Oostenrijkse en Spaanse leeftijdsgenoten ook rond op school en in het centrum van Tielt. “Uiteraard is er ook tijd voor ontspanning: in de gastfamilies van onze leerlingen, maar ook tijdens een avondje bowling, en op een dessertbuffet op vrijdagavond als afsluiter van wat ongetwijfeld een intense maar ook leerrijke week wordt”, besluiten Tine Moeyaert en Els Merveillie. (gf)