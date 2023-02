BuBaO De Vloedlijn huldigt zieke collega met Christel’s Farm

Basisschool voor buitengewoon onderwijs De Vloedlijn bouwt een kleinschalige dierenfarm waar kinderen dieren zullen verzorgen. Het project krijgt de naam ‘Christel’s Farm’ als eerbetoon aan Christel Hupperts, een ernstig zieke collega.

BuBaO De Vloedlijn heeft, wegens corona en onderwijsperikelen, woelige tijden achter de rug. Onder leiding van waarnemend directeur Franky Douvere worden, met een gemotiveerde groep personeelsleden, inspanningen geleverd om de school voor buitengewoon onderwijs, met vestiging in Oostende en Eernegem, samen 42 klassen en meer dan 300 leerlingen, te herstructureren. Het doel is een positief verhaal te brengen bij de volgende doorlichting.

Met Christel’s Farm blijft onze collega voor altijd in De Vloedlijn

Solidariteitsactie

Afgelopen week werden de plannen op een rijtje gezet op de nieuwjaarsreceptie. Het originele dierenproject werd er ook gepresenteerd. Toen vorig jaar bekend werd dat collega Christel Hupperts terminaal ziek was, werd een solidariteitsactie opgezet om haar twee dochters te steunen en te helpen bij de eventuele betaling van de erfenisbelasting voor de woning (Gofundme – Samen Sterk voor Huppertje), zodat ze er kunnen blijven wonen als hun mama er niet meer is. Binnen de school werd ook besloten om collega Christel Hupperts blijvend te eren met de realisatie van Christel’s Farm, een kleinschalige dierenfarm, voor de verzorging van cavia’s en eventueel kippen en konijnen door de type 2-kinderen. Het project werd helemaal uitgetekend en zal nu de komende maanden gerealiseerd worden. Dierenliefhebster Christel is bijzonder ontroerd en het volledig personeel is blij en trots dat Christel, een uitzonderlijke collega, voor altijd zal aanwezig blijven in GO! BuBaO De Vloedlijn. Dochter Xena wordt meter van dit innig project.