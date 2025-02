Bruno Lamelyn nieuwe directeur gemeenteschool De Duinpieper: “School naar een hoger niveau tillen”

Sinds begin dit jaar heeft Gemeenteschool De Duinpieper een nieuwe directeur: Bruno Lamelyn. Met een rijke ervaring binnen het onderwijs en een indrukwekkend parcours binnen het beleidsdomein Onderwijs en Vorming, staat hij klaar om de school verder uit te bouwen. “Ik wil een coach en motivator zijn, authentiek en betrokken,” stelt hij ambitieus.

Bruno Lamelyn, 47 jaar, echtgenoot van Nathalie Smets en trotse vader van drie zonen – Quiran (22), Lauben (20) en Iben (16) – beschikt over een sterke expertise in het onderwijs. Hij begon zijn carrière als leraar, werkte zich op als auteur van educatieve publicaties en maakte de overstap naar het beleidsniveau.

“Na ongeveer tien jaar ervaring binnen het onderwijs als leraar, auteur van educatieve publicaties, nascholer en medeoprichter van Mu-Zee-Um, kreeg ik de kans mijn kennis en expertise verder uit te breiden op beleidsniveau,” vertelt Lamelyn. “Ik maakte de overstap naar het beleidsdomein Onderwijs en Vorming en kreeg binnen het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) de mogelijkheid om me nog dieper in de onderwijswereld te verdiepen.”

Naast zijn professionele engagement beoordeelt Lamelyn als nationaal expert Erasmus+ dossiers, is hij vast jurylid bij de MEDEA Awards en zet hij zich al meer dan 13 jaar in als bestuurder en voorzitter bij Fusion Oostende. “Hoewel we initieel een opleidingscentrum wilden zijn voor kinderen tot twaalf jaar, zijn we sinds 2013 actief als kweekvijver en good practice binnen de voetbal- & onderwijswereld.”

Zelf voorbeeld geven

Met 161 leerlingen, 14 klassen en een team van ongeveer 25 leerkrachten, staat De Duinpieper voor een mooie toekomst. Bruno Lamelyn: “Als directeur wil ik een coach en motivator zijn. Authentiek, leading by being. Zeker in tijden van grote lerarentekorten en met steeds grotere – soms onrealistische – verwachtingen vanuit de maatschappij, is het garanderen van kwaliteitsvol onderwijs een grote uitdaging. Dat vraagt om leiderschap dat niet alleen stuurt, maar vooral inspireert. Door authentiek te zijn en zelf het voorbeeld te geven, wil ik mijn team motiveren en samen bouwen aan sterk en toekomstgericht onderwijs.

Lamelyn ziet vooral kansen: “Kwaliteitsvol onderwijs kan alleen bestaan met een duidelijke visie, en die wil ik samen met het team verder ontwikkelen.” Voor hem draait alles om dialoog en communicatie: “Een open en eerlijke communicatie verhoogt niet alleen de betrokkenheid van leerkrachten en leerlingen, maar ook van de ouders. Samen bouwen we aan een school waar iedereen zich thuis voelt.”

Naar Westende

Zijn overstap naar de directeursfunctie is geen stap terug, integendeel. “Sommigen zouden kunnen denken dat ik kleiner ga, maar zoals mijn moeder altijd zei: ‘klein maar fijn’. Een schooldirecteur heeft een directe impact op het dagelijkse leven van kinderen en leerkrachten, en dat motiveert me enorm,” zegt hij met een glimlach.

De keuze om in Westende aan de slag te gaan, lag voor Lamelyn voor de hand. “Ik wist niet meteen dat ik in een splinternieuw schoolgebouw zou terechtkomen, maar het is natuurlijk een enorme meevaller,” geeft hij toe. Kort na zijn aanstelling kreeg de school al inspectiebezoek, dat gunstig advies gaf voor de erkenning van De Duinpieper. “Dat was meteen een vuurdoop voor mij,” lacht hij.

Successen tonen

Hoewel hij pas enkele weken aan het roer staat, heeft hij al een duidelijk beeld van wat hij wil veranderen. “Er gebeurt hier ontzettend veel moois, maar dat is nog te weinig zichtbaar voor de buitenwereld. We moeten onze successen meer naar buiten brengen en tonen waar we als school voor staan.” Een ander speerpunt is het optimaal inzetten van nieuwe technologieën en internationalisering. “Door slim gebruik te maken van technologie bereiden we onze leerlingen en leerkrachten niet alleen voor op de toekomst, maar verbinden we ook mensen.”

Of hij ooit overweegt naar Westende te verhuizen, blijft voorlopig een open vraag. “Dat is een beslissing die ik samen met mijn echtgenote moet nemen. Voorlopig pendel ik nog vanuit Oostende, maar wie weet wat de toekomst brengt?”

Wel zeker is hij van zijn enthousiasme om De Duinpieper naar een hoger niveau te tillen. “Deze school heeft enorm veel potentieel en samen met het team wil ik bouwen aan een onderwijsinstelling waar we trots op kunnen zijn.” Met een heldere visie en een rugzak vol ervaring lijkt Bruno Lamelyn de juiste man op de juiste plaats. De toekomst van De Duinpieper ziet er alvast veelbelovend uit.