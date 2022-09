Brugse studentenclubs ondertekenen Vlaams doopkader

Het was druk woensdag in ‘the Student Village’ in de Hauwerstaat. Alle vertegenwoordigers van de Brugse studentenclubs waren immers present voor het ondertekenen van het Vlaams doopkader.

Activiteiten van studentenorganisaties, waaronder studentendopen, moeten op een aangename en verantwoordelijke manier verlopen. Daarom werd een Vlaams kader voor doop- en andere studentikoze activiteiten ontwikkeld. Daarin staan een aantal richtlijnen waaraan studentenorganisaties zich moeten houden. Deze richtlijnen werden doorvertaald in lokale reglementen door Stuvo Howest en Stuvo Vives.

“Om erkend te worden als vereniging zijn studentenclubs verplicht om dit activiteitenkader te ondertekenen en na te leven”, benadrukte schepen van Jeugd en Preventie Mathijs Goderis op de ondertekening van het Vlaams doopkader.

“Na het ondertekenen volgen de presidia een opleiding ‘seksueel grensoverschrijdend gedrag”, aangeboden door onze preventiedienst. Met deze vorming willen we inzetten op een heikel punt in het uitgangsleven. Bij grensoverschrijdend gedrag is de reactie van omstaanders immers van cruciaal belang. Met deze vorming willen we jongeren leren om op een gepaste manier te reageren. Er wordt niet alleen ingezet op de slachtofferrol, maar er wordt ook uitvoerig ingegaan op de mogelijke acties die kunnen ondernomen worden door de omstaanders. Op deze manier willen we vanuit Sad Brugge een positieve uitgangssfeer stimuleren”, aldus Mathijs Goderis. (PDC)