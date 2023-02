Brugse school Element streeft naar een maximaal welbevinden bij alle leerlingen: “Kans op pesten verkleinen”

Spots en programma’s op televisie, vier stippen op de handen van kinderen en volwassenen, banners en affiches aan de schoolpoorten… je kon er de voorbije week niet naast kijken. In de Week tegen Pesten worden alle middelen ingezet om iedereen er bewust van te maken dat pesten op school en op de werkvloer niet kan.

In Element, school voor bijzonder onderwijs in Sint-Andries is aandacht voor het welbevinden van de leerlingen niet beperkt tot één week in het schooljaar.

“Voor onze leerlingen met sociaal-emotionele kwetsbaarheden is het uitermate belangrijk dat het welbevinden van iedereen optimaal is”, opent directeur Annelore Delbecque(37). “Vorig schooljaar hebben aan de hand van een enquête bij onze leerlingen en personeelsleden gepeild naar het leer-, leef- en werkklimaat op onze school. Daarna zijn we met de vaststellingen aan de slag gegaan en zijn we ingestapt in het project ‘Warme scholen’. Onze leerlingen kunnen pas goed functioneren als ze écht in hun element zijn op school. Zich goed voelen is absoluut noodzakelijk voor hun verdere ontwikkeling.”

Een van de acties van het project ‘Warme scholen’ is de PXL Appwel. “Met deze app op de smartphone of de laptop van de leerlingen peilen we drie keer per jaar naar het pedagogisch klimaat op school, de tevredenheid en de betrokkenheid van de leerlingen en de sociale relaties binnen de klasgroep. Hierdoor ontdekken we vrij snel problemen bij de leerlingen of spanningen binnen een groep”, aldus teamcoach Melissa Verfaillie (35).

“We zorgen er ook voor dat we heel dicht bij onze leerlingen staan. Onze schakelleerkrachten zijn eigenlijk hun coaches. Bij hen kunnen ze altijd terecht met hun vragen of problemen. De sleutel van ons beleid en de visie van onze school vertrekt vanuit een nauwe band tussen de teamleden en de leerlingen. Onze begeleiding is gebaseerd op de sterktes van de kinderen en niet op de fouten die ze maken”, aldus teamcoach Elke De Rycke (39).

Preventief beleid

Directeur Annelore Delbecque benadrukt dat zelfs een doorgedreven preventief beleid geen garantie is dat er nooit leerlingen gepest worden op school. ”Hoe groter het welbevinden, hoe kleiner de kans op pesten en daarbij kunnen de leerlingen elkaar zelfs ondersteunen. In peer supportgroepen helpen onze leerlingen elkaar om problemen zelf op te lossen.” (Philippe Decruynaere)