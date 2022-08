Brugse oppositie keurt schoolreglement voor gemeentelijk onderwijs niet goed

Oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang hebben tijdens de gemeenteraad maandagavond de schoolreglementen van het Brugs gemeentelijk onderwijs niet goedgekeurd voor komend schooljaar. Volgens Pol Van Den Driessche en Stefaan Sintobin garanderen die reglementen het neutraliteitsprincipe niet.

De stedelijke basisscholen, de SNT, de Academie en het Conservatorium in Brugge willen beantwoorden aan de principes van de ‘neutraliteit’, net als het gemeenschapsonderwijs. Maar de reglementen van de meeste stadsscholen blijven erg vaag wat dit precies inhoudt.

God aanroepen

Volgens raadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) wordt enkel in het schoolreglement van SNT duidelijk vermeld waarover het gaat: “Elke individuele of collectieve zichtbare en/of hoorbare aanroeping van God, Allah of een ander opperwezen als uiting van geloofs- of filosofische overtuiging is verboden op alle lesplaatsen van SNT, zowel op het domein als in de lokalen van SNT en de lokalen gebruikt door SNT. Cursisten die, na een verwittiging, zich hieraan niet houden, zullen de toegang tot de klas en bij uitbreiding het centrum, worden ontzegd.

“Dit verbod is ingegeven door de overtuiging dat bovenvermelde geloofs- of filosofische uitingen de lessen en de andersdenkende cursisten kunnen storen, tot gespannen relaties kunnen leiden en een potentiële bron van conflicten kunnen zijn.”

“Veruiterlijkingen die betrekking hebben op voorwerpen, afbeeldingen, kledingstukken of symbolen die een lidmaatschap uitdrukken aan een religieuze, politieke of filosofische overtuiging zijn toegelaten met uitzondering van de gezichtsbedekkende boerka of nikab, waarvan het dragen bij wet van 28 april 2011 door België verboden werd.”

Conservatorium

Het oppositeraadslid vroeg, net als Stefaan Sintobin (VB), aan onderwijsschepen Jasper Pillen om de schoolreglementen van de basisscholen, de Academie en het Conservatorium aan te vullen : “Want over dit neutraliteitsprincipe vermelden die geen woord! We kunnen dit niet aanvaarden! De verschillende aanpak van onze vier onderwijsvomren is niet logisch. Naar analogie met het gemeenschapsonderwijs moet ook de hoofddoek in het gemeentelijk onderwijs verboden worden.”

Volgens Jasper Pillen (Open VLD) is dit verschil tussen de diverse stadsscholen louter te wijten aan het feit dat SNT enkel volwassenenonderwijs aanbiedt: “Er is momenteel trouwens geen probleem in Brugge, ik zet het beleid van mijn voorgangers voort. U creëert een probleem!”

Verbod

Stefaan Sintobin repliceerde: “Spreekt u ook een woordje Frans? Gouverner c’est prévoir! Nu laat u ruimte over voor discussie. U vervalt in de fouten van uw voorgangers, die geen burkini-verbod wilden instellen in de stedelijke zwembaden.”

Raf Reuse (Groen) zei: “De nuance is hier ver zoek, iedereen wenst neutrale stadsscholen. Maar neutraliteit slaat op de instituten, niet op de leerlingen. Laat de jongeren de vrijheid en de ruimte om zich te ontplooien, zadel hen niet op met allerlei verboden.”