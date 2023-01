Brugse leerlingen tellen vogels tijdens de vogeltelweek

Op 28 en 29 januari 2023 organiseert Natuurpunt het Grote Vogeltelweekend. Om dit initiatief te ondersteunen, komen educatieve medewerkers langs in enkele scholen.

Op 28 en 29 januari 2023 organiseert Natuurpunt het Grote Vogeltelweekend. Om dit initiatief te ondersteunen, komen educatieve medewerkers van het Brugse Natuurcentrum eerstdaags in 9 scholen langs om de leerlingen van 15 klassen de kunst van het vogeltellen aan te leren. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem woonde onlangs enthousiast een introductieles in Basisschool Immaculata in Sint-Michiels bij. Tijdens zo’n les leren de kinderen met zoekkaarten en verrekijkers hoe ze in hun omgeving en op de speelplaats van de school vogels kunnen spotten. (PDC/foto PDC)