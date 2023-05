Brugse kleuters overnachten op school

De kleuters van de derde kleuterklas van Vrije Basisschool Kantelberg in Brugge beleefden op dinsdag 16 mei de avond en nacht van hun leven. Naar jaarlijkse gewoonte overnachtten de oudste kleuters die dag op school.

Deze leuke activiteit vindt al ruim twintig jaar plaats en is voor de kinderen het hoogtepunt van hun jonge schoolloopbaan. Om 19 uur waren de 27 frisgewassen kleuters present op school. Samen met verschillende juffen werd nog wat gespeeld, gepraat en werd nog een drankje gedronken en een ijsje gegeten. En toen was het bedtijd. De meeste kinderen sliepen samen met hun knuffel als roosjes in de grote zaal van de school, die voor de gelegenheid omgetoverd was tot een gezellige slaapzaal. Na de gezamenlijke wasbeurt genoten ze de volgende morgen samen van een stevig ontbijt. (PDC/foto PDC)