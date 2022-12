Brugse basisschool Paalbos bakt samen met Ketnetwrapper Héritier en Mega Mindy wafels voor Warmste Week

Eén op acht Vlamingen wordt geboren in kansarmoede. Om kinderen bewust te maken van de armoedeproblematiek wordt bij BS Paalbos van scholengroep Impact in Brugge een week lang projectmatig gewerkt rond dit thema.

Maandag 19 december bakten de kinderen een hele dag lang meer dan 1.500 lekkere wafels om wat geld in het laatje te brengen voor wie het minder goed heeft.

“Op voorhand konden ouders en sympathisanten wafelijzers brengen, ingrediënten schenken en natuurlijk wafels bestellen die verkocht worden voor het goed doel. Dinsdag wordt alles wat overblijft tijdens het oudercontact verkocht”, vertelt directeur Nathalie David enthousiast.

Kers op de taart (op de wafel…) was de aanwezigheid van Ketnetwrapper Héritier Tipo en Mega Mindy (Lotte Stevens). Hun komst liet even op zich wachten, maar ze werden niettemin hartelijk verwelkomd door de kinderen van de school die een heuse erehaag vormden voor hun idolen. Daarna proefden ze van de heerlijke wafels en werden opnames gemaakt voor een Ketnetprogramma. Om 12.30 uur was er zelfs een live videoverbinding met het Warmste Huis in Hasselt. (PDC)