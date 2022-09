Brugse Academie lenigt lokalennood met tijdelijke huisvesting in De Werf

De stedelijke kunsthumaniora, die wegens het stijgend aantal leerlingen kampt met lokalennood, neemt ook zijn intrek in De Werf in de Werfstraat in Brugge. Die zaal en de bureau’s staan leeg, sinds kunstencentrum KAAP zijn adminstratie verhuisde naar de Groenplaats en in De Werf geen voorstellingen meer organiseert. Eerder al bood De Werf tijdelijk onderdak aan Cactus Muziekcentrum, omdat de nieuwe muziekclub op het Kanaaleiland nog niet klaar was.

Maandag keurde het Brugs schepencollege een huurovereenkomst goed waarbij het kunsthumaniora van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (KSO) minstens een jaar lang gebruik zal kunnen maken van de allround zaal van Kunstencentrum KAAP. Vanaf 1 oktober zal het KSO de zaal actief gebruiken.

“Een echte opportuniteit voor de richting woordkunst-drama,” zegt schepen van Onderwijs Jasper Pillen die samen met de directie blijft zoeken naar kansen om het sterk groeiende Brugs kunstenonderwijs te ondersteunen.

Meer leerlingen

De laatste jaren stijgt het aantal leerlingen van het kunsthumaniora van de Stad Brugge exponentieel. Met dat grote succes komt ook de uitdaging om telkens over voldoende klaslokalen en artistieke ruimtes te beschikken. Dankzij de goeie samenwerking met Kunstencentrum KAAP bood zich nu de opportuniteit aan voor een diepgaandere samenwerking.

“Kunstencentrum KAAP baat in de Werfstraat een toneelzaal uit met alle nodige infrastructuur, wat ideaal is voor onze richting woordkunst-drama”, zegt KSO-directeur Jo Decoster. “Door zo’n samenwerking versterken we elkaar ook artistiek.”

Goed uitgeruste zaal

Het stadsbestuur ging akkoord met de voorgestelde huurovereenkomst, waardoor het KSO al op 1 oktober kan intrekken. “We zijn heel ambitieus met ons stedelijk onderwijs en blijven investeren”, zegt schepen Jasper Pillen. “Maar we proberen dit op een slimme en efficiënte manier te doen, deze overeenkomst waardoor een goed uitgeruste zaal naast haar gewoonlijk gebruik ook kan gebruikt worden door onze leerlingen in het kader van hun opleiding is slim en efficiënt.”