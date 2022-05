Brugs volkslied op afscheid directeur Peter Mergaert van OLVA Steenbrugge

Het Onze Lieve Vrouwecollege afdeling Steenbrugge hield zaterdag het jaarlijkse schoolfeest. Het mooie weer zorgde voor een massa volk. Er werd ook afscheid genomen van directeur Peter Mergaert, die de derde lekendirecteur was van deze school die bestaat sinds 1879.

Peter Mergaert werd in november 2000 aangesteld in opvolging van Mariette Vanhie. Hij kreeg heel wat uitdagingen waaronder de verkeersveiligheid aan de drukke Baron Ruzettelaan maar ook de verbouwingen van de school. Peter was 22 jaar directeur met hart en ziel. Hij heeft zich hard ingezet voor zijn twee vestigingen Steenbrugge en de kleuterschool Sparrenhof. Eind mei stopt hij en wordt hij opgevolgd.

De Brugse schepen voor onderwijs Jasper Pillen ging Peter bedanken voor zijn jarenlange inzet. De schepen mocht ook de Brugse zanger Benny Scott verwelkomen op het feest waar de zanger begeleid door directeur Peter samen met zijn schoolband en de leerlingen het Brugs volkslied ‘k en Brugge in m’n herte gezongen heeft.

De hele speelplaats zong massaal mee. Het was door toedoen van eindredacteur Olivier Neese van deze krant dat het nummer erkend werd als Brugs volkslied en unaniem door de gemeenteraad in Brugge goedgekeurd werd. Je hoort het nummer op steeds meer gelegenheden, sinds kort trouwens ook op de Brugse beiaard.

Na de oproep in onze krant was Peter met zijn school één van de eerste die het nummer ingezongen heeft met zijn leerlingen. Het nummer is nog steeds op Youtube te beluisteren.

