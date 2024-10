Bruggeling Clement (17) leidt debatten op groot internationaal project in Griekenland: “Urenlang orde houden is pittig”

Clement Job (17), leerling van de zesdes van het Sint-Lodewijkscollege, zal de voorbije week niet snel vergeten. Toen vertoefde hij immers in Griekenland waar hij tijdens een internationaal project (Imep, red.), dat de nadruk legt op het ontwikkelen van politieke interesse en vaardigheden bij jongeren, de belangrijke taak van commissievoorzitter mocht waarnemen.

Tijdens dit project debatteren jongeren uit meer dan dertig landen over belangrijke problematieken in de Europese Unie. Dit wordt gedaan op de manier zoals dit in het Europees Parlement gebeurt. Hierdoor wordt een leerrijke atmosfeer gecreëerd, die jongeren de kans biedt om echt te ervaren wat het inhoudt als politicus te werken in Brussel of Straatsburg.

“Ik heb tijdens deze week geleerd om leiding te geven”

“Ik ben fier dat ik geselecteerd werd voor deze functie tijdens het Imep project”, vertelt de bescheiden laatstejaarsstudent. “Er ging wel een serieuze selectieprocedure aan vooraf. Oorspronkelijk waren we met een hele groep leerlingen van onze school die in Hasselt aan de eerste proef deelnamen, maar uiteindelijk bleef ik na de laatste sessie begin dit jaar in Tallinn alleen over als delegatieleider.”

Knopen doorhakken

“Er kwamen heel diverse onderwerpen aanbod en het was een geweldige ervaring om in contact te komen met jongeren uit verschillende landen met elk hun eigen cultuur”, gaat Clement verder. “Als commissievoorzitter moest ik drie debatten, die elk meer dan drie uur duurden, modereren. Orde houden en knopen doorhakken tijdens de debatten was het moeilijkste. Ik heb tijdens die week geleerd om leiding te geven en ervoor te zorgen dat tijdens een debat iedereen voldoende kansen krijgt om zijn mening te formuleren. Als commissievoorzitter mocht ik zelf niet tussenkomen en dat was niet altijd gemakkelijk.”

Clement Job kan moeilijk verbergen dat politiek hem mateloos boeit. Hij ziet een politiek engagement duidelijk zitten, maar toch zal hij op het einde van het schooljaar kiezen voor een studierichting die niets met politiek te maken heeft. “Ik kies wellicht voor geneeskunde of burgerlijk ingenieur. Politiek zal me altijd blijven boeien, maar het zal mijn studiekeuze niet bepalen.”