Brugge leidde al 38 onderwijsambassadeurs op

Brugge en FMDO hebben al 38 onderwijsambassadeurs uit 22 landen, die 15 verschillende talen spreken, opgeleid. Het project wil ouders met een migratieachtergrond beter betrekken bij het schoolleven van hun kinderen.

Het project ‘Onderwijsambassadeurs’, een project van FMDO vzw en Stad Brugge, biedt een antwoord op de bezorgdheden die er zijn rond ouderbetrokkenheid van ouders met een migratieachtergrond in het onderwijs. De drempels liggen vaak op gebrekkige taalkennis als barrière, culturele verschillen met het land van herkomst en het minder vertrouwd zijn met het belang van onderwijs in Vlaanderen.

Vorming

Het project Onderwijsambassadeurs maakt hier het verschil. Via vorming en informatie krijgen ouders informatie over de diverse facetten van het onderwijs en het belang om hun kinderen te ondersteunen in hun schooltraject. Ouderbetrokkenheid is immers een cruciale factor voor het succes van de schoolgaande jeugd.

Burgemeester Dirk de fauw geeft duiding: “Onderwijsambassadeurs leidt anderstalige vrijwilligers op over het onderwijs in Vlaanderen, in een Brugse context. In het vormingstraject komen thema’s aan bod zoals het oudercontact, schoolkosten en huiswerkbegeleiding. Thema’s die essentieel zijn voor een vlot verloop van de schoolcarrière van een kind, maar die niet altijd even eenvoudig zijn voor nieuwkomers om te begrijpen. Onderwijsambassadeurs geven deze informatie door aan anderen in hun moedertaal.”

38 ambassadeurs

Concreet werden er de voorbije jaren 38 ambassadeurs opgeleid afkomstig uit 22 landen die 15 verschillende talen spreken. De ambassadeurs vertegenwoordigen de grootste gemeenschappen van mensen met een migratieachtergrond in Brugge. Informatieoverdracht naar ouders binnen hun eigen gemeenschappen gebeurt in de school via het educatief spel ‘ouders zonder grenzen’ dat in diverse talen ontwikkeld werd. Via dit spel krijgen anderstalige ouders informatie in de eigen moedertaal.

Het project ging van start in Brugge in 2019 en heeft duidelijke resultaten geboekt. De onderwijsambassadeurs gaven tal van sessies in scholen en de boekingen door de scholen lopen vlot binnen.

Cofinanciering

“Stad Brugge zal dit project de komende jaren verder ondersteunen. Met een cofinanciering van Plan Samenleven (Vlaamse Overheid) kan het verder gezet worden. Het project Onderwijsambassadeurs wordt gestuurd door lokale sterkhouders: projecttrekker FMDO, Stad Brugge (diversiteitsdienst, jeugddienst en dienst flankerend onderwijsbeleid) en het OCMW. Met verenigde krachten hebben we ervoor gezorgd dat dit een sterk verhaal is.”,

“De superdiverse groep onderwijsambassadeurs is een gemotiveerde groep ouders die al te graag de komende jaren op pad gaat in de Brugse scholen. Ze weten dat ze hiermee heel wat scholen én ouders kunnen ondersteunen en dragen daartoe graag hun steentje bij”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

Scholen kunnen zich voor aanvragen richten naar pauline@fmdo.be.