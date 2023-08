Brugge heet studenten welkom met gratis feest

Halverwege september starten of hervatten ruim 10.000 studenten hun studies in Brugge. Op donderdag 26 september om 17 uur worden al deze studenten op een feestelijke manier welkom geheten en is het tijd voor de kick-off van het academiejaar 2023-2024.

Op het evenement Student Welcome 2023 zijn alle Brugse studenten vanaf 16 jaar welkom. Plaats van afspraak is de balkonrotonde aan het stationsplein, kant Sint-Michiels. Vlak bij de campussen en heel wat studentenkoten kunnen ze genieten van een gezellig en gratis feest.

DJ’s en studentenfanfare

Op maandag 21 augustus werd het programma van Student Welcome 2023 voorgesteld door schepen van Jeugd Mathijs Goderis. “Alle jongeren zijn welkom, niet enkel zij die in Brugge hoger onderwijs volgen. Om opkomst in goede banen te leiden, zorgen we vanaf dit jaar op de site voor meer inkomstrijen en bonnenverkoopstanden. Op het event zelf zorgen partners als Kinepolis en Unlocked, Het entrepot en studentenclub Brihos voor fijne randanimatie.”

Enkele performers op Student Welcome 2023 zijn DJ’s Stelex, MaVer en PAT B alsook discobar Joosens (ft. Mac Spaghetti), Michael Amani, Katnuf en Skumic. De Brugse studentenfanfare Ad Omnes zorgt om middernacht voor de afsluiter van het feest. (PDC)