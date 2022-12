Brugge creëert 650 plaatsen waar studenten kunnen studeren tijdens de blokperiode

Met de kerstvakantie in zicht nadert ook de blokperiode voor de studenten hoger onderwijs. “Traditiegetrouw richten we vanuit Brugge Studentenstad verschillende plaatsen in waar studenten samen kunnen studeren”, zegt schepen van Brugge Studentenstad Mathijs Goderis. Brugge creëert 650 studieplaatsen de komende weken. Nieuw dit jaar is Korf, de polyvalente ruimte van De Republiek.

Samen studeren motiveert, want zoals het oude gezegde beweert: ‘zien werken, doet werken’. Maar ook de sociale controle is belangrijk voor sommige studenten. “Het is veel moeilijker om je te laten afleiden door je smartphone als je in een zaal vol met blokkende medestudenten zit dan wanneer je alleen thuis studeert. Bovendien word je thuis misschien geconfronteerd met gezinsgenoten die wel kunnen genieten van de vakantie, terwijl je op een studeerlocatie onder lotgenoten vertoeft en elkaar een hart onder de riem kan steken”, zegt schepen Mathijs Goderis.

Korf

Vele trouwe partners zetten ook deze winter hun deuren open voor de studenten van het hoger onderwijs: naast de bibliotheken van de campussen zelf, zijn de leeszaal van hoofdbibliotheek Biekorf, The Student Village en De Snuffel elk jaar erg populair als studieplaats. Maar je kan ook terecht in de Agapezaal van de Sint-Michielsbeweging en fuifzaal Cachot. Nieuw dit jaar is Korf, de polyvalente ruimte die uitgebaat wordt door De Republiek. Daar kunnen tijdens de kerstvakantie voor het eerst een 15-tal studenten terecht.

In totaal creëert Brugge Studentenstad dankzij haar partners ruim 650 studieplaatsen in de komende weken. Een overzicht met alle openingstijden per locatie kunnen de studenten raadplegen op www.bruggestudentenstad.be/studeerlocaties