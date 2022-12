Brugfiguren ondersteunen al vijf jaar onderwijs in Roeselare

In 2017 namen Stad Roeselare, de Roeselaarse scholen en welzijnsorganisaties samen het heft in handen om een schoolpoortwerker aan te werven. We wilden hiermee de ontwikkelkansen van (kwetsbare) kinderen bevorderen. Anno 2022 heeft Roeselare een professioneel team van brugfiguren. Niet alleen de naam wijzigde naar brugfiguur onderwijs, ook de visie en de invulling van de opdrachten werd bijgestuurd.

Bij de opstart heette de functie nog ‘schoolpoortmedewerker’, omdat de medewerker effectief tijdens de schoolpoortmomenten contact legde met de ouders van de kinderen die school liepen. Op basis van de vragen of noden die de schoolpoortmedewerker hoorde aan de schoolpoort, zochten we uit hoe de school of diensten in de stad efficiënter konden samenwerken om gezinnen en kinderen beter te ondersteunen.

“Vijf jaar later maken brugfiguren onderwijs dagelijks de verbinding tussen ouders en het schoolteam, ouders en diensten en hulpverlening in de stad, en tenslotte de school en de buurt. Vier stadsmedewerkers werken samen met personeelsleden van 10 basisscholen om het welbevinden en de ontwikkelkansen van (kwetsbare) kinderen te verhogen”, aldus schepen Mieke Vanbrussel.

Sterke schoolteams

De brugfiguren ondersteunen schoolteams op veel manieren. Zowel in het omgaan met kwetsbare gezinnen, als in het verbreden van hun kennis over het dienst- en welzijnslandschap in Roeselare. “Zo zijn we bijvoorbeeld in twee scholen gestart (GO! Basisschool Windekind en Vrije Basisschool Mozaïek) met een traject rond kostenbewust beleid op school. Maar evengoed gaat het om de dagdagelijkse kleine zaken. Wat doe je met een gezin dat je als leerkracht niet kan bereiken? Hoe ga je het gesprek aan met ouders van een kind dat geen eten mee heeft naar school? Hoe kan een secretariaatsmedewerker mensen motiveren die hun schoolfactuur niet kunnen betalen? Welke oplossingen zijn er?”

Sterke ouders

“De brugfiguren erkennen de kracht van gezinnen, en respecteren de gezinscontext. Ze versterken ouders in hun ouderrol en zoeken samen met ouders de weg naar diensten of hulpverlening. Zo bereikten we in 2022 al 891 ouders via verschillende activiteiten zoals een ouderraad, computerlessen, het Hagelslagfestival, een bezoek aan ARhus, enz. Daarnaast registreerden we effectief (cijfers tot en met november 2022) 1496 verschillende hulpvragen bij 440 unieke gezinnen.”

Sterke samenwerking

De school is geen eiland. Brugfiguren stimuleren de samenwerking met organisaties in de buurt. We maken de brug tussen de school en bijvoorbeeld Buurtsport om extra fietslessen aan te bieden, zodat kinderen niet enkel goed technisch kunnen fietsen, maar ook veilig leren rijden op de openbare weg. Verschillende organisaties zoals Jakedoe, jeugdbewegingen, … komen langs over de middag om samen te spelen met kinderen. Op die manier leren kinderen ook welke jeugdverenigingen er bestaan in hun buurt en vice versa. Het is een absolute win-win situatie.