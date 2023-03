Brons voor Emiel (11) uit Waardamme op de Vlaamse Junior Stem Olympiade in Brussel

Op de laatste editie van de Vlaamse Junior Stem Olympiade behaalde Emiel Vanlambrouck (11) van basisschool De Sprong in Waardamme (Oostkamp) het bronzen diploma.

In de Junior STEM Olympiade kunnen leerlingen over heel Vlaanderen zich met elkaar meten wat betreft hun kennis over wetenschap en techniek. STEM staat immers voor Science, Technology, Engineering and Mathematics. De Vlaamse Junior STEM Olympiade (VJSO) is bestemd voor de leerlingen van de derde graad van de lagere school. Er schreven zich 26.214 leerlingen uit 640 scholen in voor de preselecties. 64 daarvan werden op 11 maart uitgenodigd in het Ministerie van Onderwijs voor de finale van de Stem Olympiade, waaronder Emiel Vanlambrouck uit Waardamme.

We treffen Emiel in de klas van basisschool De Sprong. “Ik ben natuurlijk heel trots dat ik de finale heb gehaald. Ik ben samen met mijn papa Nico met de trein naar Brussel gegaan waar ik een aantal moeilijke vragen heb moeten oplossen en vier praktische proeven moest uitvoeren. Die gingen over elektriciteit, het programmeren van een legorobot, mechanica en biotechnologie. Ik heb wel een foutje gemaakt bij het programmeren.”

Sinds het begin van de Stem olympiade, waarbij jongeren warm gemaakt worden voor techniek, is het de tweede keer dat De Sprong een finalist in zijn middens heeft. Vier jaar geleden was dat Celistin Bourgois. “We zijn als school en klas natuurlijk heel trots op de puike prestatie van Emiel”, vertelt zijn leerkracht Lode Termote.

Techniekacademie

Of Emiel verder wil studeren in een technische richting is nog niet volledig duidelijk. “Ik ga volgend jaar waarschijnlijk naar de Sint-Jozef humaniora waar ik de richting met 4 uur Latijn en 1 uur STEM ga volgen. Ik ben wel zeer geïnteresseerd in techniek en ga ook naar de Techniekacademie in Oostkamp”, besluit Emiel. (GS)