Broederschool viert zilveren uitwisseling met Los Barrios

De Broederschool viert haar 25-jarig uitwisselingsjubileum met Campo de Gibraltar. De Broederschool was een pionier in het organiseren van uitwisselingen. De school begon met uitwisselingen met de Broederschool van Waver, ook een traditie die tot nu nog doorloopt. Later zijn er heel wat andere bijgekomen: Engeland, Frankrijk, Zweden, Finland, Kroatië, Litouwen…

Maar de oudste uitwisseling is die met ‘Campo de Gibraltar’, in het uiterste zuiden van Spanje. Los Barrios is een dorp dat tussen de Middellandse zee, de Atlantische oceaan en de bergen ligt. Het echte hart van Spanje klopt er nog, met bijzonder gastvrije mensen in de schitterende natuur van het Nationaal Park van de Kurkeiken. “Voor onze leerlingen gaat het om een ontdekken van een andere cultuur, die van de flamenco en van de jamon iberico, van de stierengevechten en van de gesprekken die met passie kunnen oplaaien”, vertelt Bart George, leerkracht Engels in de Broederschool.

Mooi jubileum

“Voor onze leerlingen is dit dus méér dan alleen maar een laatstejaarsreis. Het is een onderdompeling in een andere cultuur, een eerste stapje in het loslaten van zekerheden, wat ze binnen enkele maanden, wanneer ze naar de universiteit of de hogeschool trekken, nog meer gaan ondervinden.”

Ondertussen oefenen de leerlingen hun Spaans met native speakers, hun Engels met hun leeftijdsgenoten en gidsen, en ze leren hier in hun lessen van alles dat ze straks daar in het echt kunnen gaan ontdekken.

“Maar belangrijker dan dat allemaal is het contact met leeftijdsgenoten uit een ander deel van Europa. Ondanks alle verschillen, zijn we dezelfde: onze Europese cultuur verbindt ons. En we krijgen de steun van het Erasmus+programma van de Europese Unie. Zo bouwen we aan een wereld, waarin we enerzijds geworteld zijn in ons dorp of stad, maar anderzijds thuis zijn in een groter Europa. The world is our oyster en dat al 25 jaar lang. Als dat geen mooi jubileum is”, besluit leerkracht Bart George. (Robin Verleden)