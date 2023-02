Broederschool mocht na drie jaar opnieuw uitwisselingsstudenten uit Spanje verwelkomen

Wie de voorbije dagen rond en in de Broederschool in Roeselare liep, hoorde her en der een woordje Spaans. Voor het eerst sinds corona werd weer een uitwisseling georganiseerd.

Twee schoolgroepen uit de Spaanse streek Andalusië ruilden de warme Spaanse temperaturen voor een kort verblijf in Roeselare. Vorig weekend vonden op school tal van leuke activiteiten plaats, dinsdag werden de Spaanse jongeren in CC De Spil ontvangen door schepen Mieke Vanbrussel.