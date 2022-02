Brigitte Wyffels (62) neemt afscheid van de Sint-Lodewijksschool: “Genieten van de kleine dingen”

Na 29 jaar neemt Brigitte Wyffels (62) afscheid van de Sint-Lodewijksschool in Beitem. Ze zorgde er dagelijks voor de avondopvang van zowel de kleuters als de leerlingen van de lagere school. “Het is een dubbel gevoel: ik heb mijn werk altijd heel erg graag gedaan, maar nu kan ik vaker iets samen met mijn man ondernemen en genieten van de kleine dingen”, klinkt het.

Op vrijdag 28 januari vond er in de Sint-Lodewijksschool een emotioneel afscheid van Brigitte Wyffels (62) plaats. Ze zorgde er 29 jaar lang voor de dagelijkse naschoolse opvang van kwart voor vier tot kwart na zes. Nu gaat ze met pensioen en dat liet de school niet ongemerkt voorbijgaan.

De kleuters zongen voor haar het K3-liedje Waterval en voerden daarbij ook een dansje uit. De leerlingen uit het lager onderwijs overhandigden op hun beurt zelfgemaakte gedichten, tekeningen en allerlei andere kleine cadeautjes. Ook van de Sint-Lodewijksschool zelf werd Brigitte overladen door bloemen en kaartjes en zelfs van heel wat ouders mocht ze pralines in ontvangst nemen.

De school zal geen nieuwe persoon aanwerven, maar zal de uren verdelen onder de huidige medewerkers. Over haar afscheid heeft Brigitte een dubbel gevoel: “De omgang met de kinderen vond ik heel leuk. Het kon natuurlijk vaak erg hectisch zijn om op zo veel kinderen tegelijk te letten, maar ik heb het toch altijd heel graag gedaan.”

Geen grote dromen

“Ook de sfeer op de school zelf en de samenwerking met de collega’s, de leerkrachten en de directie stond altijd op punt.”

“Ik zal het wel missen, maar het is nu een hoofdstuk in mijn leven dat afgesloten is en mijn man, die al meer dan een jaar met pensioen is, is trouwens heel tevreden. Nu kunnen we vaker samen iets ondernemen. Niets moet nog. We zijn allebei geen fan van verre reizen, maar we genieten van de kleine dingen zoals wandelen, fietsen en de horeca steunen. Specifieke plannen, dromen of wensen heb ik niet. Gezond blijven blijft toch het belangrijkste.” (SM)