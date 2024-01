Brico schenkt de Klushelden van De Waterlelie 10.000 euro voor nieuwe kleuterspeelplaats

Met het project ‘Klushelden’ helpen Brico en BricoPlanit scholen om hun gebouwen te renoveren. Basisschool De Waterlelie uit Moorsele bij Wevelgem kreeg zo 10.000 euro aan materiaal om hun kleuterspeelplaats aan te pakken. “Glimlach op gezicht van kinderen getoverd.”

Buitenkeukens, een zandbak en zelfs houten auto’s. De kleuters van basisschool De Waterlelie in Moorsele kunnen sinds kort ravotten op een gloednieuwe speelplaats. De leerkrachten en leden van het oudercomité bundelden de krachten met Brico & BricoPlanit. Zij hielpen de school met een donatie van maar liefst 10.000 euro aan materiaal.

Glimlach

Een welkom geschenk voor de school voor buitengewoon onderwijs, waar de kinderen dankzij de nieuwe speelplaats zintuiglijk extra geprikkeld zullen worden. “Hiermee toverden we een grote verwonderde glimlach op hun gezicht en daar doen we het tenslotte voor”, zegt Stefanie Martin van De Waterlelie.

Dat de school zo’n bedrag krijgt van het doe-het-zelfbedrijf is geen nieuwigheid. Intussen werden al 73 scholen in heel Vlaanderen geholpen met materiaal – goed voor een bedrag van 730.000 euro. Voor de derde editie werden weer twintig scholen uitverkoren. “Met dit project streven we ernaar scholen de nodige middelen te geven om de vaak verouderde schoolgebouwen aan te pakken. Samen iets creëren of opbouwen geeft daarnaast veel voldoening en schept een band tussen leerlingen, leerkrachten en ouders, wat tot mooie resultaten leidt”, aldus Rudi Schautteet, HR Director bij Brico & BricoPlanit. (JDr)