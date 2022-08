Breendje roept op om correct te parkeren in Bredene: “Veiligheid boven alles”

Breendje, het symbool van veilig schoolverkeer, is bij het begin van het schooljaar opnieuw prominent in het straatbeeld aanwezig. “De boodschap van onze verkeersmascotte is duidelijk: ‘Let op in het verkeer!’, aldus onderwijsschepen Kelly Spillier, die tegelijk oproept om correct te parkeren en zo verkeerschaos aan de schoolpoort te vermijden.

“De start van het schooljaar gaat traditioneel gepaard met extra drukte op de weg. Meer automobilisten, jongeren op de fiets of te voet: begin september is het voor iedereen opnieuw wat wennen in het verkeer. Onze campagne met Breendje-straatborden en ‘Victor Veilig’ aan de zebrapaden moet alle weggebruikers hier attent op maken”, legt burgemeester Steve Vandenberghe uit.

De burgemeester roept ook op om niet fout te parkeren en verkeerschaos in de omgeving van de schoolpoort te vermijden. Bij het begin en einde van de schooldag is het rondom de schoolpoort doorgaans erg druk.

“Tijdens het Project K in mei zijn heel veel scholieren te voet, met de step of fiets naar school getrokken. Hierdoor vielen veel minder wagens rond de scholen te bespeuren. En als het met de fiets, te voet of step toch niet lukt, tracht dan niet met de kinderen binnen te rijden tot op de speelplaats en maak gebruik van de kiss & ride-zones. Hou er rekening mee dat het druk zal zijn en vertrek op tijd. Want veiligheid boven alles,” bepleit schepen Kelly Spillier. (MM)