Brecht Delaere wordt directeur van de Boomgaard Ardooie

Op 1 april wordt Brecht Delaere de nieuwe directeur van vrije basisschool de Boomgaard in Ardooie.

Hij volgt er Gerda Willemyns op die op die datum met pensioen gaat. Gerda heeft er een verdienstelijke loopbaan opzitten. Ze was er onder meer zorgleerkracht en zorgcoördinator. Gerda was tevens pedagogisch begeleidster van het Bisdom Brugge.

Brecht Delaere is de adjunct directeur van de Boomgaard. Hij is in onze gemeente geen onbekende. Hij werd door zijn verdienstelijk werk binnen de Chiro, de Sint-Maartensstoet en de school verkozen tot Krak van de gemeente Ardooie door de lezers van de Weekbode. Binnen de school staat hij voor een enorme uitdaging. Daar wacht er onder meer een gigantisch bouwdossier tot uitbreiding.