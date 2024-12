Brandweerpost Bramier zorgt voor ontspanning voor studenten

Slingers, feestmuziek en kerstbomen bepalen deze week de trend van het leven. Of toch misschien niet voor de studenten. Daar overheersen boeken, samenvattingen en de komst van de examen. Om de druk op de blokkende jeugd wat te verzachten, besloot brandweerpost Bramier een bijzondere actie op poten te zetten.

Pi tot de zeventiende macht, de theorie van Pythagoras of de naoorlogse geschiedenis van België? De kans is groot dat één van die onderwerpen op dit moment deel uitmaakt van de leefwereld van de studenten. Waar het gros van de bevolking de koppen breekt over het dessert tijdens Nieuwjaar, is het voor heel wat jongeren een kwestie van te studeren voor de examens. Hoewel hun aandacht voornamelijk op de boeken is gevestigd, waren heel wat van die studenten vandaag extra aandachtig voor het geluid van sirenes. Voor de derde keer reeds, trok een colonne van brandweerpost Bramier op pad, om studenten wat ontspanning te brengen.

“Muziek via DJ’s, een goodiebag en natuurlijk een verse warme wafel!” Maxime Coussement, lid van de brandweerploegen, was ook dit jaar van de partij. “Het is ondertussen al voor een derde keer dat we zoiets doen. Het begon als een aparte campagne om nieuwe vrijwilligers te werven, maar we merkten al snel op dat studenten in de blok een beetje een vergeten categorie zijn. Tussen alle feestelijke voorbereidingen door, zitten ze tussen de boeken en mensen schenken er niet echt aandacht aan. Zo is dat gegroeid tot ondertussen een traditie, om duidelijk te maken dat de brandweer hen een hart onder de riem steekt.”

De spuitgasten hielden halt in Marke, Aalbeke, Lauwe, Rekkem en Menen. “En we kozen niet zomaar onze stopplaatsen. Het was keer op keer voor een blokkot dat we halt hielden. Op die manier konden de studenten een half uurtje ontspannen. Ondertussen maakten ze ook kennis met de mensen achter het uniform van de brandweer Als we hen op die manier dan ook nog eens kunnen stimuleren, dan is het voor ons een dubbele winst. Laat ons nu vooral iedereen een gelukkig en vooral veilig Nieuwjaar wensen. We hopen dat iedereen ons tijdens deze jaarovergang zo weinig mogelijk nodig zal hebben.”