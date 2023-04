“Bouwen aan intergenerationele campus”

GO! scholengroep Inspira is de nieuwe naam van de overkoepelende organisatie die sinds 2000 de scholen en instellingen van het gemeenschapsonderwijs in de Westhoek verenigt. Er staan heel wat nieuwbouwprojecten in de Westhoek op de planning. Zo ook in Nieuwpoort.

We vroegen algemeen directeur Véronique De Merlier wat de plannen precies zijn: “De nieuwbouw is voorzien op de huidige site op adres Arsenaalstraat 20, waar momenteel de kleuterafdeling, het secundair onderwijs, CVO Cervo-GO! en GO! DUO gevestigd zijn. Gezien de mooie uitstraling van de authentieke gebouwen aan de gevelzijde, worden deze bewaard en gerenoveerd zodat het straatbeeld blijft behouden. Daarnaast wordt in een nieuwbouw voorzien. Binnen hetzelfde masterplan zal een deel van het domein worden geoptimaliseerd”.

Optimale begeleiding

De site in Nieuwpoort-Stad zal onderdak bieden aan 350 leerlingen uit het lager en secundair onderwijs, aangevuld met de cursisten van CVO Cervo-GO! “Voor GO! basisschool KIJK!, het schooltje in Nieuwpoort-Bad, zijn er op dit ogenblik nog geen concrete plannen”, zegt De Merlier.

“Door verschillende instellingen te centraliseren streven we naar een optimale onderwijsbegeleiding en kunnen we leerlingen beter oriënteren. Samenwerking op één domein stimuleert leernetwerken tussen alle professionals”, verduidelijkt de directrice. “Uniek voor Nieuwpoort is alvast het principe van het leerdorp dat de basis van de nieuwbouw vormt”.

De school blijft ook vlot bereikbaar met de kusttram. “Met een sterke campusschool versterken we onze marktpositie in de stad, maar dus ook in de ruime omgeving. De nieuwbouw kan initiërend werken om de rest van de profilering op gang te trekken. We vergroten onze maatschappelijke impact en blijven de relevante partner in het onderwijslandschap.”

Bouwen in januari

De nieuwe school wil onderwijs aanbieden voor iedereen. “Met nieuwe hybride gebouwen voor basis en secundair onderwijs, Centrum Leren en Werken en het volwassenenonderwijs bouwen we aan een intergenerationele campus”, zegt De Merlier. “In april of mei zal het ontwerpteam een vijftal architecten selecteren om in september de definitieve architect te kiezen. In januari zal de aannemer worden aangesteld en zouden de werken kunnen starten.”

Het investeringsbudget voor deze realisatie bedraagt 7 miljoen euro. Het GO! treedt op als bouwheer. De investering vanuit GO! scholengroep Inspira bedraagt ruim 4,5 miljoen euro. Pas in een latere fase zal worden nagegaan waar de leerlingen tijdens de werken onderdak zullen vinden. (PG)