Bouw Zwevegemse kunstacademie krijgt ruime AGION-subsidie

De geplande bouw van de nieuwe kunstacademie op de zogenaamde Kappaertsite in Zwevegem kan rekenen op AGION-subsidie. Dit maakte Vlaams Minister Ben Weyts donderdag bekend.

Het is al langer bekend dat men in Zwevegem een nieuwe onderwijscampus op de Kappaert plant waarin zowel de leerlingen van de Klim Op als deze van de Kunstacademie onderdak zullen vinden. Tevens zullen de gebouwen gebruikt worden voor de naschoolse kinderopvang en de vakantiewerking.

Vorige maand nog werden de definitieve plannen afgerond en hoopt men tegen eind dit jaar de aanbesteding rond te hebben. Dat betekent dat de eigenlijke bouwwerken tegen volgende zomer kunnen van start gaan.

Subsidie van 71,5%

Onderwijsschepen Isabelle Degezelle (CD&V) die het dossier behartigt, kreeg deze week heel goed nieuws vanuit Brussel. “Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) maakt het sinds begin dit jaar mogelijk om bij de realisatie van een gebouw voor kunstonderwijs, eveneens een Agion-subsidie toe te kennen. We maakten meteen van die gelegenheid gebruik en dienden tegen eind maart een dossier in bij ‘Scholen voor Morgen’ voor een DBFMO-project (Design, Build, Finance en Maintain) voor het DKO-gedeelte. Nu kregen we het bericht dat het dossier werd goedgekeurd en krijgen we een subsidie van 71,5% toegekend. Het deel van de gemeente voor de realisatie van het deel Kunstacademie, bedraagt nog 28,5%.”

Schepen Degezelle is heel blij met het nieuws. “Ik ben nu al enkele jaren bezig met het dossier en heb alle mogelijkheden tot subsidiëring van het geheel aangesproken. De mogelijkheid om Agion-subsidies aan te vragen kwam net op tijd. We hebben onmiddellijk gereageerd en een sterk dossier tegen eind maart samengesteld. Dat we nu de subsidie toegekend krijgen is uiteraard goed nieuws. Het betekent dat we in plaats van renoveren nu kunnen gaan voor nieuwbouw met hetzelfde geld.”

Schooljaar 2025-2026

Volgens de schepen zal het project Kappaertsite geen vertraging oplopen. “Sowieso beginnen we met de werken voor de gebouwen van de Klim-Op. Eens deze verhuisd zijn, komen de oude GI-gebouwen vrij en kan dus de bouw van de kunstacademie gestart worden. Zoals het er nu naar uitziet, zullen onze 1.000 leerlingen van de kunstacademie in het schooljaar 2025-2026 hun intrek kunnen nemen in de nieuwe vestiging.” (Geert Vanhessche)