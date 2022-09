Bouw van nieuwe Howest-campus in Brugge opgestart, prijskaartje: 42 miljoen euro

In Brugge werd de bouw van een nieuwe campus van Howest officieel opgestart in aanwezigheid van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. De campus aan de achterzijde van het station heeft een prijskaartje van 42 miljoen euro en de studenten en docenten kunnen er terecht vanaf medio 2024.

De start van de werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe Howest-campus in Brugge was voor de hogeschool en alle betrokken overheden en diensten een grote opluchting. Het verkrijgen van een vergunning voor het ambitieuze project, dat een prijskaartje van 42 miljoen euro zal kennen, was namelijk allesbehalve een sinecure.

Overstromingsgevoelig

De Stad Brugge wilde eerst geen gunstig advies geven, onder meer omdat de maximale bouwhoogte niet zou gerespecteerd worden, en later diende de vzw Bescherm Bomen en Natuur bezwaar in tegen de milieuvergunning omdat er voor de nieuwe campus een moerasbos zou moeten verdwijnen en omdat de campus in een overstromingsgevoelig gebied zou liggen én dan ook nog eens te dicht bij de Kerkebeek. Uiteindelijk werd de bouwhoogte aangepast en de directie van de hogeschool ook tot een overeenkomst komen met de natuurvereniging. Door deze hindernissen moest de eerstesteenlegging eerder opgeschort worden maar vrijdagnamiddag was het dan toch zo ver en en konden de werken onder grote belangstelling ook officieel opgestart worden.

Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts was de eregast bij de opening en zag samen met burgemeester Dirk De fauw (CD&V), algemeen directeur van Howest Lode De Geyter en voorzitter van Howest Jan Durnez toe op het storten van de eerste lading beton om de gedenkplaat in vast te leggen.

5.000 studenten

De realisatie van de campus Brugge Stations is tweeledig: enerzijds de renovatie van de bestaande gebouwen – bekend als de voormalige Belgacom site – en anderzijds de bouw van twee volledig nieuwe, eigentijdse gebouwen die in kleur en materiaal aansluiten op de bestaande campus maar tegelijk ook een opmerkelijke landmark vormen voor Brugge.

Het ontwerp voorziet onder meer in een studentenweide, daktuinen, het maximale behoud van het aanwezige groen, de versterking van het bestaande beukenbos en het stimuleren van biodiversiteit. De campus, die plaats zal bieden aan meer dan vijfduizend studenten, combineert moderne leslokalen en ateliers met buitenruimtes waar faciliteiten voor sport en beweging voorzien worden.

Intern warmtenet

“De nieuwe gebouwen zijn BijnaEnergieNeutraal (BEN) en ook de bestaande gebouwen worden via het interne warmtenet op de site met meer dan 80 procent van het jaar verwarmd met de hernieuwbare energiebronnen die in de nieuwe gebouwen voorzien zijn, met name grondwarmte en zonnepanelen”, zegt algemeen directeur Lode De Geyter.

De campus zal onderdak bieden aan 24 opleidingen waaronder dus ook de diverse leerkrachtenopleidingen die nu nog worden aangeboden in een historisch gebouw in de binnenstad, in de Sint-Jorisstraat meer bepaald. “Het verouderde gebouw in de binnenstad zullen we dus verlaten”, zegt directeur Lode De Geyter. “Wat daarmee zal gebeuren, is nog niet helemaal duidelijk maar ik kan wel al zeggen dat er al interesse is vanwege een Chinese groep om het aan te kopen.”