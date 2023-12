Bouw van nieuwe gemeenteschool in Oedelem uitgesteld: “Spanningen opgelost”

Op het einde van het jaar domineerde het dossier over de bouw van een nieuwe gemeenteschool in Oedelem het nieuws. Bij het begin van de legislatuur beloofde de nieuwe meerderheid een nieuw schoolgebouw op de onderwijssite van De Bevertjes.

Er werd voorlopig geen oplossing gevonden om de werking van De Bevertjes tijdelijk te verhuizen, waardoor de eerste spadesteek voor onbepaalde tijd moet uitgesteld worden.

Het agendapunt op de laatste gemeenteraad van 2023 was een extra ingediend item over een nieuwe gemeenteschool in Oedelem. Voor de start van dat dossier moeten we terug naar de vorige legislatuur. De coalitie met CD&V en N-VA werkte toen al aan een plan om de gebouwen van De Notelaar grondig onder handen te nemen. Bij de start van de nieuwe coalitie, zonder N-VA, werden die plannen richting de prullenbak gestuurd. De meerderheid werkte aan een nieuw plan met een volledige nieuwbouw in de Beernemstraat.

Internaat

“Deze locatie is veel geschikter dan waar de huidige gemeenteschool zich bevindt, namelijk langs de zeer drukke Knesselarestraat. De voorziening is van plan om te verhuizen naar een nieuwe site van scholengroep Impact (GO!) en daarom kocht het bestuur een deel van het terrein dat zou vrijkomen. Met De Bevertjes werd overeengekomen dat het internaat op de site kon blijven tot 31 december 2027”, klonk het toen. Toch wilde de gemeente veel eerder starten met de bouwwerken. Het internaat van De Bevertjes zou daardoor tijdelijk verhuizen, al bleek de zoektocht naar een tijdelijk verblijf moeilijker dan gedacht. Het gemeentebestuur onderzocht een tiental plaatsen, maar geen enkele locatie voldeed aan de strenge bepalingen van het Departement Welzijn. Daardoor zag het college zich genoodzaakt om het bouwdossier uit te stellen tot de site van het internaat wel degelijk volledig leeg is.

Door dat uitstel rees er ook onzekerheid over de toekomst van gemeentelijk onderwijs in Beernem. Oppositiepartij N-VA vreesde dat het bestuur dat wil afschaffen en wilde daarom een debat.

spanningen

Schepen van Onderwijs Ruben Strobbe (CD&V) verdedigde zijn beleid. Voor hem staat het vast dat gemeentelijk onderwijs onder de verantwoordelijkheid van een lokaal bestuur valt. “Er zijn deze legislatuur grote spanningen binnen gewaaid in onze scholengroep De Oostkant. Spanningen over het behoud en het al dan niet verderzetten van het gemeentelijk onderwijs. Daardoor was er ongerustheid bij personeel, ouders en kinderen. Deze onderwijsstrijd hoeft niet over te waaien van de Kust naar Oedelem. In ons meerjarenplan staat dat deze gemeenteraad het schoolbestuur van gemeenteschool De Notelaar is. Stappen werden en worden gezet voor een nieuwe Notelaar in Oedelem. We wegen alle mogelijkheden af.”

Het bestuur zet de bouw van een nieuwe school dus on hold, al maakt het tegelijk 300.000 euro vrij om noodzakelijke instandhoudingswerken aan de huidige gebouwen uit te voeren. Bovendien kon het gemeentebestuur zich vinden in de engagementsverklaring van oppositiepartij N-VA voor behoud van gemeentelijk onderwijs. “We geloven in gemeentelijk onderwijs. Dat staat voor kwalitatief onderwijs volgens het concept van een brede school, met kinderopvang en ruimte voor de gemeenschap”, besluit Strobbe.

“We blijven geloven in gemeentelijk onderwijs” – schepen Strobbe (CD&V)

Gijs Degrande, fractieleider van N-VA, is blij dat de meerderheid zich deels kon vinden in de engagementsverklaring. “Het is goed en belangrijk dat de gemeenteraad bevestigt dat het gemeentelijk onderwijs behouden blijft. Bovendien zijn we blij dat men erkent dat flankerend onderwijsbeleid nodig is, ongeacht het onderwijsnet. Bovendien laat de meerderheid weten dat het gemeentebestuur alles in het werk zet om kwaliteitsvolle schoolinfrastructuur voor De Notelaar te realiseren, want een nieuw schoolgebouw is essentieel voor het vervullen van onze opdracht als aanbieder van gemeentelijk onderwijs. We zijn dan ook blij dat de gemeenteraad zich achter deze drie punten schaart. De discussie over de meest geschikte locatie is voor onze fractie een afgesloten discussie uit het verleden. De keuze werd gemaakt voor de locatie van De Bevertjes. Vandaar onze onthouding op het amendement van de meerderheid.”

944_P102 KWP 07-12-2023 944 1