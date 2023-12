Bouw van gemeenteschool De Notelaar in Oedelem uitgesteld tot 2027

Slecht nieuws voor de gemeenteschool in Oedelem. Het gemeentebestuur stelt de bouw van een nieuwe school op de site van De Bevertjes in de Beernemstraat voor onbepaalde tijd uit. Het internaat vond geen tijdelijke locatie om te verhuizen waardoor de gemeente nu al zou kunnen beginnen met de bouwwerken. Die zoektocht wordt verdergezet en ten laatste eind december 2027 moet het internaat verhuizen, zodat de bouwwerken kunnen beginnen.

Hoewel vorig schepen van Onderwijs Jef Vansteenhuyse samen met zijn coalitie een volledig dossier uitwerkte om de bestaande gemeenteschool De Notelaar te verbouwen, koos de huidige meerderheid voor een andere aanpak. Begin 2021 besliste het gemeentebestuur om een volledig nieuwe gemeenteschool te bouwen op de site van De Bevertjes (GO!) in de Beernemstraat. Volgens het college van burgemeester en schepenen is die locatie ruimer en verkeersveiliger. Het internaat van De Bevertjes gaf aan op zoek te zijn naar een nieuwe locatie. Daarom kocht het bestuur een deel van het terrein dat zou vrijkomen.

Tiental locaties onderzocht

Met De Bevertjes werd overeengekomen dat het internaat op de site kon blijven tot ten laatste 31 december 2027. Om het bouwproject vroeger te kunnen starten, werd met scholengroep!mpact afgesproken om te onderzoeken of het internaat van De Bevertjes tijdelijk ergens anders kon worden ondergebracht. De nieuwbouw van de gemeenteschool staat immers ingetekend op de plaats van het huidige internaat. Hoewel de scholengroep de haalbaarheid van een tiental locaties onderzocht, kon geen enkele locatie aan de verwachtingen voldoen.

“In onderling overleg met scholengroep!mpact is dan ook beslist om het dossier van de nieuwbouw on hold te zetten tot het internaat naar de nieuwe site verhuist”, aldus Jos Sypré, burgemeester van Beernem. Daardoor blijft De Notelaar voor onbepaalde tijd op de huidige plaats in de Knesselarestraat. Pas wanneer het internaat definitief naar een nieuwe locatie verhuist, kunnen de werken starten.

Volgens oppositiepartij N-VA was dit nieuws te verwachten. Net voor de zomervakantie pleitte de partij ervoor om het hele dossier on hold te zetten. “Wij wisten toen al dat dit een ondoordacht plan was”, vertelt fractieleider Gijs Degrande. “In het belang van al die kinderen, zowel op De Notelaar als op De Bevertjes, moest men de pauzeknop induwen.

Perspectief bieden

N-VA blijft ervoor pleiten dat een grondige renovatie van het schoolgebouw een goede oplossing was. “Het blijft jammer dat men ons dossier helemaal heeft afgevoerd. Als men in 2027 zal starten met de bouwwerken, kon er al lang een nieuw schoolgebouw staan. Laat ons hopen dat uitstel in dit geval geen afstel zal betekenen.” Op de volgende gemeenteraad mag de meerderheid zich in ieder geval aan een stevig pak vragen over dit dossier verwachten. “Wij willen duidelijkheid scheppen. Wat is er allemaal gebeurd in de laatste weken waardoor nu finaal wordt beslist om het dossier uit te stellen? We roepen het schepencollege op om perspectief te bieden aan de betrokkenen”, besluit Degrande.