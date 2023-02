Bouw studentenhotel The Sky loopt vertraging op, maar moet wel nog steeds tegen 2025 klaar zijn: “Toch zijn we er gerust in, de timing is zelfs beter nu”

De Waregemse projectontwikkelaar Ion heeft de bouw van de ‘The Sky’, de studententoren met 192 koten op de campus van hogeschool Vives, met een aantal maanden uitgesteld. In februari 2022 werd de start van de bouw van het studentenhotel met 192 koten nog op dit voorjaar ingepland, nu zou er pas eind juni gestart worden. De toren is zestien verdiepingen hoog en zal het hoogste bewoonbare gebouw van Kortrijk zijn.

De laatste vijf jaar is Kortrijk als studentenstad met bijna een derde gegroeid, tot ruim 15.000 studenten. De vraag naar extra studentenhuisvesting op de campus blijft dan ook nog steeds stijgen. Het studentenwoonproject The Sky, dat vorig jaar in februari werd aangekondigd, moest alvast voor een groter aanbod zorgen. The Sky telt 16 verdiepingen, waarvan 12 met studentenkamers en telkens een gemeenschappelijke keuken. Verder zal er ook een bibliotheek, een rooftop met terras en een panoramisch zicht op de stad zijn. Ook een coworkingspace en een fietsenstalling, goed voor 600 fietsen, behoren tot de plannen.

“Vanaf de Open Campusdagen in maart 2025 kunnen huidige en toekomstige studenten intekenen. Zowel studenten van de VIVES, de Kulak en RHIZO kunnen dat doen – Algemeen Vives-directeur Joris Hindryckx

Naast het nieuwe icoon voor Hoog Kortrijk komt er ook een park van net geen 3.500 vierkante meter, ook op de site van Vives. Een stuk van de parking zal daarvoor verdwijnen en wordt onthard. Door een uitgewerkte samenwerking met Kortrijk Xpo kunnen de Vives-studenten hun auto wel gratis daar parkeren. Met 53 meter hoogte én op het hoogste punt van Kortrijk gebouwd, wordt The Sky de derde hoogste toren van de stad.

Eind juni start de bouw

In februari 2022 kondigde de Waregemse projectontwikkelaar Ion nog aan dat de bouwwerken in het voorjaar van 2023 zouden beginnen. Nu werd evenwel duidelijk dat de start met een paar maanden uitgesteld werd. Eind juni is de nieuwe deadline.

“Toch zorgt het uitstel niet voor extra stress”, zegt Algemeen Vives-directeur Joris Hindryckx. “De beweegredenen van ION ken ik niet, maar zij volgen ook gewoon de weg van het kritieke pad, en moeten rekening houden met aannemers en andere variabelen.”

Vives-directeur Joris Hindryckx, Ion-ceo Kristof Vanfleteren en zijn team en schepen van Stadsvernieuwingsprojecten Wout Maddens stelden glimmend van trots studentenhotel The Sky voor. © OV

“We maken ons geen zorgen. De contractuele afspraak is dat alles in september 2025 klaar moet zijn. Voor ons maakt het dus weinig uit wanneer de bouwwerken gestart worden. Ergens is de timing zelfs beter nu. Tijdens het schooljaar kunnen de leerlingen gestoord worden, terwijl eind juni de lessen en de examens voorbij zullen zijn.”

Vives verhuurt

Ion investeert zo’n 23 miljoen euro in het gebouw en blijft in eerste instantie ook eigenaar. Vives treedt op als exploitant en staat in voor de verhuur van de studentenkamers. “Vanaf de Open Campusdagen in maart 2025 kunnen huidige en toekomstige studenten intekenen. Zowel studenten van de VIVES, de Kulak en RHIZO kunnen dat doen. Die laatste is met de graduaat HBO5-Verpleegkunde de grootste verpleegkunde-opleiding van Vlaanderen en is aan ons verbonden. Ook voor die studenten is er dus plaats in ‘The Sky’.”