Bouw gestart van nieuwe schooltje Ten Brielen

Het gloednieuwe schooltje van Ten Brielen komt er eindelijk aan. Na een vertraging van meer dan twee jaar, werd gestart met de bouw van het gloednieuwe lokaal, goed voor een investering van bijna 2 miljoen euro. De start zorgt voor een gevoel van opluchting bij zowel de directie als de leerkrachten. “De tijdelijke oplossing van toen stond er uiteindelijk meer dan 50 jaar.”

Wijkschooltjes staan in het hele land al langer onder druk. De terugval van leerlingen, gekoppeld aan het erg beperkte budget, zorgt voor moeilijke situaties bij heel wat onderwijsinstellingen. Het wijkschooltje Ten Brielen bleek echter de uitzondering op de regel, want de registers met leerlingen raakten jaar na jaar goed gevuld. Enige hindernis in deze rooskleurige toekomst: de staat van het gebouw. “Ja, we kunnen weinig anders dan het als aftands te gaan beschrijven”, klinkt het bij directielid Henri Lauraine. “De geschiedenis brengt het geheel terug naar de 19de eeuw, toen de zusters hier hun orde hadden. Na de Eerste Wereldoorlog werd het gebouw opnieuw rechtgetrokken, nadat Komen-Waasten van de kaart werd geveegd. En alles samengevat zijn dat zo ongeveer de enige grote werken die hier ooit zijn gebeurd. In 1964 vertrokken de laatste zusters en werd het gebouw verkocht. In 1966 werd het dan voor het eerst als school gebruikt, en werden prefabblokken opgetrokken. Het oorspronkelijke idee was dat die prefabblokken een tijdelijke oplossing zouden worden. De kwaliteit was en is immers niet echt overdonderend, maar het was toen snel en goedkoop. Die tijdelijke oplossing? Dat werd er uiteindelijk eentje van meer dan 50 jaar, want die blokken worden nog steeds gebruikt.”

Modern gebouw

Afbladerende verf, muren die maar weinig meer kunnen incasseren en ramen die zo goed als geen isolatiewaarde hebben? Ze verdwijnen en zullen worden vervangen door een gloednieuw en modern gebouw. “Er zal gebruik worden gemaakt van één centraal gebouw, waar zowel de kleuters als de kinderen van het lager onderwijs hun eigen vleugel zullen hebben. Indien alles volgens de planning verloopt, zullen de kinderen vanaf eind augustus 2026 in hun nieuwe klaslokaaltjes kunnen plaatsnemen.” (SR)