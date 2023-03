Boekenbeurzen brengen bijna 543 euro op

VBS Oogappel uit Lo en VBS Zonnebloem uit Pollinkhove lanceerden enkele weken geleden een oproep om tweedehands kinderboeken binnen te brengen. Die werden vorige week woensdag verkocht tijdens een boekenbeurs. De beurs vond over de middag plaats in de eetzaal van beide scholen. De belangstelling was groot. De prijs per boek bedroeg maximaal 3 euro. In totaal brachten de boekenbeurzen 542,90 euro op. De opbrengst zal worden gebruikt om de klasbibliotheek uit te breiden.

Op elke boekenbeurs werd ook soep verkocht ten voordele van de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. “Die soepverkoop bracht 131,70 euro op”, zegt directrice Lynn Muylle. “De bedoeling was om het bedrag te schenken aan een school in Turkije of Syrië die getroffen werd door de aardbeving. Ik informeerde her en der, maar niemand kon ons verder helpen. We zullen de opbrengst daarom storten op het rekeningnummer van 12-12.”

Op de foto van links naar rechts Fien Naeyaert, Ida Debeerst, Jolien Dequidt, Patsy Spruytte, Cosette Clybouw, Rosie Clybouw, Zoë Chielens, Goedroen Cailliau en Darcey Rabaut. (KVCL/foto KVCL)