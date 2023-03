Boegbeeld juf Mieke neemt na 38 jaar afscheid van basisschool De Toekomst

In GO! basisschool De Toekomst heeft juf Mieke na ruim 38 schooljaren een punt achter haar carrière gezet. Dit gebeurde met een groot afscheidsfeest. De godsdienstleerkracht kan nu van haar welverdiend pensioen genieten.

Mieke Vanhoutteghem begon haar onderwijsloopbaan in 1984. Ze was actief in liefst vier scholen. Naast Avelgem gaf ze ook les in Deerlijk, Waregem en Anzegem. Juf Mieke zelf stelt dat de kinderen voor haar altijd op de eerste plaats kwamen.

“Het welbevinden van de leerlingen vond ik altijd super belangrijk. Vanuit mijn lessen godsdienst probeerde ik ze de belangrijkste waarden mee te geven.” Directeur Steven Verplancke kon dat bevestigen en uitte zijn bewondering voor haar: “Juf Mieke stond voor de volle honderd procent in de school, maar zeker even belangrijk, ze stond ook voor de volle honderd procent achter de school.”

afscheid

Erehaag

Ze werd in de ochtend opgehaald door de directeur met de schoolbus. Toen ze arriveerde op school, vormden leerlingen en collega’s die haar stonden op te wachten een erehaag. Nadien volgden er een feest en een receptie om haar uitgebreid te bedanken voor de bewezen diensten. Juf Mieke zelf reageerde heel opgetogen op haar afscheid. “Toen ik samen met mijn man, de directeur en de buschauffeur van de bus stapte stond ik even perplex. Het zien van al die kinderen, collega’s en zelfs familie deed mij enorm veel plezier”, reageert ze. (JDB)