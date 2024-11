Bloei heeft eigen schoollied

Methodeschool Bloei heeft een eigen schoollied. Dempsey Gaeremijn schreef het lied en zong het samen met twaalf kinderen in. “Een erg leuke kans. We zijn tevreden over het eindresultaat.”

Binnen Bloei, de methodeschool langs de Kortwagenstraat, komen ieder schooljaar verschillende thema’s aan bod. Zo werd er de voorbije maanden onder andere al gewerkt rond ‘muziek’. Binnen de school ontstond het idee om ook een eigen schoollied te maken. Daarvoor sprak juf Brigitte haar man Dempsey Gaeremijn aan. De Ledegemnaar, ook papa van drie kinderen die in de school les volgen, heeft een grote passie voor muziek. “Ik heb vroeg nog aan de showbizzschool in Oostende gestudeerd en droomde er stiekem van om door te breken als muzikant. Ik nam onder meer deel aan wedstrijden en audities, maar spijtig genoeg is de grote doorbraak er nooit gekomen. Mijn liefde voor muziek is er echter nog steeds. Toen de vraag kwam of ik een schoollied wou uitwerken heb ik onmiddellijk ‘ja’ gezegd”, aldus Dempsey, die in een drankenhandel werkt als magazijnier.

Ook kinderen zingen

De kinderen van de school zongen het ‘Bloeilied’ onmiddellijk uit volle borst mee. “Respect en de werking van de school staan in het lied centraal. Voor de opnames trokken we naar een studio in Moorsele. Twaalf kinderen gingen mee en zongen mee het lied in. Ook voor hen was dat een erg leuke ervaring”, aldus Dempsey. Hij is alvast tevreden met het eindresultaat. Het lied zal de komende jaren op tal van gepaste momenten gezongen worden in de school.

Smaakt naar meer

Voor Dempsey smaakt deze leuke uitdaging alvast naar meer. “Ik maak deel uit van een band, maar de laatste tijd maken we minder muziek. Ik bleef wel bezig met muziek, maar na het maken van het schoollied heb ik terug het gevoel dat het toch nog wat meer mag zijn.” (BF)