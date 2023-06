Blije gezichten op vernissage Westhoekacademie

De Alveringemse afdeling van de Westhoekacademie heeft het schooljaar afgesloten met een tentoonstelling van wat de kinderen in de loop van het jaar aan moois hebben gemaakt. De expo was op de jeugdsite waar de academie ook haar vaste lokalen heeft. Het zijn vier toffe en creatieve leerkrachten die op zaterdagvoormiddag de lessen geven aan kinderen van 6 tot 18 jaar: Stephanie Nieuwlaet, Rein Lapauw, Matthieu Lobelle en Karla Desmet. Onder de aanwezige kinderen zagen we Lene Dierinck (10) uit de Putstraat in Alveringem. “Ik ga heel graag naar de tekenacademie”, glundert Lene. “Vroeger kon ik niet goed tekenen en nu kan ik al mooie tekeningen maken.” Ook Jonas Decroos (9) uit Pollinkhove en zijn mama Mieke Billiet kwamen naar de vernissage. “Ook in Reninge is er een afdeling van de academie van Poperinge, maar wij kozen voor Alveringem omdat het iets dichter is”, zegt mama Mieke. “Ik ken Alveringem ook goed omdat ik er ben opgegroeid. Jonas gaat met plezier naar de academie. Op zijn expliciete vraag haal ik hem telkens een kwartiertje later op, zodat hij nog wat op het domein van de jeugdsite kan spelen.” (AB/foto AB)