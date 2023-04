Blankenbergse scholencampus Maerlant vernieuwt: “Verdere opwaardering van onze stad”

De scholengemeenschappen in Blankenberge ondergaan een stedenbouwkundige opwaardering. “Beide netten pakken uit met nieuwbouwprojecten, waardoor ons scholenpatrimonium een nieuwe ruimtelijke invulling krijgt en de stad verder wordt opgewaardeerd”, zegt schepen Patrick De Klerck.

Het stadsbestuur Blankenberge heeft zopas de omgevingsvergunning goedgekeurd voor een herdefiniëring van de scholencampus Maerlant. Naast een nieuwe vleugel aan het hoofdgebouw – met klassen voor de derde graad van de basisschool, nieuwe kleedkamers, douches en een sanitair gedeelte – worden de oude paviljoentjes ook vervangen door een hypermodern atelier. Een uitgelezen kans om op de site meer harmonische samenhang te brengen, meent schepen van Stedenbouw Patrick De Klerck (Open VLD).

“Het centrale gebouw op de Maerlant-campus wordt gekenmerkt door een boogvormige zuilengang. Ook in de latere uitbreiding van dit gebouw, komt deze boogvorm in verschillende uitvoeringen terug. Hoewel de twee nieuwe volumes niet rechtstreeks met elkaar in verbinding zullen staan, zullen ze door hun onderlinge uniformiteit en door de knipoog naar de bestaande gebouwen voor meer eenheid en herkenbaarheid zorgen”, zegt hij.

De aanbouw zal hoofdzakelijk dienstdoen als klaslokalen, verspreid over twee bouwlagen. Op het gelijkvloers komen sanitaire voorzieningen en bergruimte. “Het nieuwe schoolgebouw zal aansluiten op de bestaande turnzaal en op die manier in dialoog treden met het grootste centrale bouwvolume. Het boogelement wordt opnieuw als inspiratiebron genomen. Zo wordt de hedendaagse architectuur naadloos ingepast binnen het geheel van de campus. Er werd gekozen voor beige-wit gevelmetselwerk met aluminiumgroen schrijnwerk”, aldus nog De Klerck.

Ook op de scholencampus van het vrij onderwijs in de Weststraat wordt er momenteel gebouwd. “Onze stad is in volle transformatie en ook de scholengemeenschappen dragen hun steentje bij. Het stelt ons als bestuur gelukkig dat het scholenpatrimonium wordt opgewaardeerd, waardoor de lesomgeving een stuk aangenamer zal worden. Dit komt ten goede aan het welzijn van de leerlingen en het lerarenkorps”, voegt schepen van Onderwijs Kathy Kamoen (Open VLD) nog toe.

