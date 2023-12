Moet je studeren, maar lukt dat thuis niet altijd even goed? Dan kan je in Blankenberge ook blokken in de bibliotheek.

Nog tot en met zaterdag 27 januari zijn alle studenten welkom om er in alle rust en stilte te studeren. Op maandag, dinsdag en donderdag gaan de deuren open vanaf 8.30 uur tot 18 uur en op woensdag en vrijdag tot 19 uur. Op zaterdagvoormiddag zijn de studenten welkom van 10 tot 13 uur.