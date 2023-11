BKO verhuist in zomer 2024 naar Sint-Kristoffel en Houthulst

In februari 2022 kondigde het gemeentebestuur aan dat de BKO tegen 1 september 2023 verhuist van de vrijetijdscampus naar nieuwe gebouwen in de scholen van Houthulst en Sint-Kristoffel. Door problemen met de subsidies werd de bouw uitgesteld, maar directeur Jeroen Desender van VBS Houthulst maakt zich sterk dat de verhuis in de zomer van 2024 kan gebeuren.

De gemeenteraad keurde in februari 2022 de huurovereenkomst met de scholen van Houthulst en Sint-Kristoffel goed voor het gebruik van de polyvalente ruimtes in hun nieuwe gebouwen voor de buitenschoolse kinderopvang. Het was de bedoeling dat de buitenschoolse kinderopvang tegen 1 september 2023 zou verhuizen van de huidige locatie op de vrijetijdscampus naar de scholen in kwestie. Ondertussen is het schooljaar al anderhalve maand bezig en is er nog geen sprake van een verhuis.

“De toekenning van de subsidies heeft wat vertraging opgelopen waardoor de bouwwerken later gestart zijn. Ondertussen zijn de bouwwerken volop bezig”, zegt schepen voor Buitenschoolse Kinderopvang Ann Vansteenkiste (CD&V). Dat kan Jeroen Desender beamen. Hij is niet alleen directeur van VBS Houthulst, maar ook deeltijds directeur Infrastructuur van de scholengroep. In die hoedanigheid volgt hij ook de bouwwerken in Sint-Kristoffel op.

“Eigenlijk zit alles goed op schema”, zegt Jeroen Desender. “In Houthulst zijn we begonnen met het gebouw waar de buitenschoolse kinderopvang zal komen. Het masterplan van Houthulst was iets vroeger klaar dan dat van Sint-Kristoffel. In Sint-Kristoffel hebben we eerst vier nieuwe kleuterklassen gebouwd aan de achterzijde van de schoolsite. Nu zijn we begonnen met het gebouw aan de straatzijde. Voorlopig is daarvan weinig te zien. Men is nog bezig met alles uit te tekenen en voor te bereiden, zodanig dat men de prefabconstructies kan zetten. Maar vanaf 1 januari zal alles heel snel gaan, want dat is maar één bouwlaag. In de zomervakantie van 2024 zou de buitenschoolse kinderopvang dan de wissel moeten maken.”

Vrijetijdscampus

De integratie van de BKO in de scholen heeft veel voordelen. “Nu is het zo dat de kinderen met de bus gevoerd moeten worden van de twee scholen naar de BKO op de vrijetijdscampus”, zegt Jeroen.

“Met de integratie van de BKO in de scholen zal dat dus niet meer hoeven. We zullen de werkingen van de scholen en de BKO ook veel beter op elkaar kunnen afstemmen. Op termijn zullen we dan ook de capaciteit kunnen opschalen, omdat de BKO op de scholen meer ruimte heeft. Bovendien is het een veel beter gebruik van gemeenschapsmiddelen. Het gebouw van de BKO op de vrijetijdscampus staat eigenlijk tussen 8.40 uur en 16 uur leeg, terwijl het hier overdag ook kan gebruikt worden door de school.”

(TG)