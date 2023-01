Birgit Maes is officieel de nieuwe directeur van De Geluksvogel

Birgit Maes (56) is sinds 1 januari 2023 officieel de nieuwe directeur van Stedelijke basisschool De Geluksvogel in Sint-Michiels. Voor ouders, leerlingen en personeelsleden is ze een vertrouwd gezicht, want sinds het begin van het schooljaar was ze al waarnemend directeur. Daarenboven is ze al meer dan dertig jaar actief op deze school.

Birgit Maes was meer dan een kwarteeuw de juf van het eerste, derde en vijfde leerjaar. De laatste jaren was ze zorgcoördinator en nu zal ze met heel veel plezier de leiding van de school waarnemen. “Het is de eerste keer dat ik me kandidaat stel voor een directieambt”, vertelt Birgit Maes met een stralende glimlach. “Toen Stéphanie Meire, die hier drie jaar directeur was, besliste om terug te keren naar haar vroegere school, heb ik niet lang getwijfeld. Mijn huidige gezinssituatie laat het toe om me voluit te concentreren op deze job. Ik zal met heel veel toewijding en plezier zorg dragen voor deze school. Hier liggen immers mijn wortels. Deze school is als het ware mijn kind.”

Zware selectieproeven

Het directieambt werd haar niet in de schoot geworpen en dat weet Birgit Maes maar al te goed. “De selectieproeven waren geen lachertje. Eerst moest ik een schriftelijke proef afleggen en daarna volgde een assessment. Afsluitend moest ik voor een jury verschijnen voor een mondelinge proef. Ik ben uiteraard heel blij dat ik de kans krijg om directeur te zijn van deze school. Ik weet dat er verschillende uitdagingen op me wachten, maar ik ben gedreven en enthousiast om samen met het team aan de slag te gaan. In de voorbije maanden heb ik al ondervonden dat de opdrachten van een directeur heel uiteenlopend zijn, maar dat maakt de opdracht net zo boeiend.”

De nieuwe directeur van De Geluksvogel wil een toegankelijke schoolleider zijn. “Ik wil voor iedereen bereikbaar zijn en daarom zal ik ook heel regelmatig aanwezig zijn in beide vestigingsplaatsen. Beslissingen wil ik in overleg met alle betrokkenen nemen. Wederzijds respect vind ik hierbij van heel groot belang. En uiteraard zal ik erover waken dat er op deze school voldoende aandacht is voor onderwijsvernieuwing”, besluit Birgit Maes. (PDC)