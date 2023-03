Bijna 10.000 onderwijscheques verkocht in Oostende

Vorig schooljaar werden er 9.800 onderwijscheques verkocht. Die werden vooral gebruikt voor middagmalen en de aankoop van schoolboeken. Dat bleek op de gemeenteraad.

Gemeenteraadslid Ariane Jonckheere (Open VLD) polste naar het gebruik van de onderwijscheques naar aanleiding van het nieuwe reglement voor die steun. De vernieuwing zit ‘m vooral in het digitaliseren van het systeem. Onderwijscheques kunnen door rechthebbenden aangekocht worden en vervolgens gebruikt worden om schoolkosten te betalen. Uit cijfers van onderwijsschepen Natacha Waldmann (Groen) blijkt dat er 2.400 onderwijsmaaltijdcheques werden aangekocht. Die worden voornamelijk gebruikt voor middagmalen (50 %) en middagtoezicht (32 %). Er werden vorig schooljaar ook 7.400 gewone onderwijscheques verkocht. Die worden in het basisonderwijs vooral gebruikt voor schooluitstappen (64 %) en voor sport/zwemmen (26 %). In het secundair onderwijs worden de cheques gebruikt voor schoolboeken (33 %), materiaal (28 %) en uitstappen (24 %).