Bij Icha kan je online les volgen en op kamp leren coderen en programmeren: “Kinderen en jongeren uitdagen”

Tot 2015 was hij schooldirecteur in Kuurne. Vandaag organiseert Philip Vertriest online lessen voor kinderen vanaf vijf jaar en vakantiekampen waar ze leren coderen en programmeren.

In 2015 stopte Philip Vertriest als schooldirecteur in Kuurne. Hij vertrok naar Nicaragua en bouwde er een school waar nu dagelijks 75 kinderen les volgen. Terwijl hij in Nicaragua woonde, gaf hij ook online lessen aan Vlaamse expat kinderen, kinderen van Vlamingen die tijdelijk of permanent in een land verblijven met een andere cultuur (en taal) dan die waarmee ze zijn opgegroeid.

Nu hij opnieuw in België woont, zet hij die online lessen verder. In Kuurne begon hij, samen met zijn vrouw Micha Breemeersch en vrienden Eddy Vermeulen en Veronique Devos, met de onlineschool Icha (van ‘I challenge’, ik daag uit), als antwoord op de grote vraag naar sterk digitaal onderwijs.

“Onze onlineschool is er voor kinderen en jongeren die graag meer uitgedaagd worden, die elders wonen en Nederlands willen leren”, zegt Philip. “Voor elke student wordt een individueel leertraject opgesteld, dat aansluit bij zijn of haar niveau en gericht is op de persoonlijke motivatie.”

“Vaak gaat het om expats die de bedoeling hebben om opnieuw in België te komen wonen. Hun kinderen zitten op een internationale school en kennen vooral goed Engels, maar hun Nederlands is onvoldoende om in ons land onderwijs te volgen. Ook jongeren die definitief in het buitenland verblijven en Nederlands volgen om met familie in België te kunnen communiceren, behoren tot onze klanten. Maar we geven ook lessen wiskunde, Frans, wetenschappen… Je kan bij ons alle vakken van het basis- en secundair onderwijs volgen.”

Minecraft en co

Vorige week opende Icha een fysiek leercentrum op de Brugsesteenweg in Kuurne, waar vroeger Parfumerie Devos gevestigd was.

“Nadenken over hoe een computer een probleem kan oplossen wordt even belangrijk als taal en wiskunde”

Het centrum is ingericht als kantoor én als leerschool. Kinderen kunnen er op een leuke manier de basis van programmeren en coderen leren via het computerspel Minecraft, de mini-computer Micro:bit en Lego Mindstorms. Via de Micro:bit, een mini-computer ontworpen op initiatief van de BBC, krijgen ze opdrachten zoals het programmeren van een deuralarm, een dobbelsteen of een gitaar. En dat slaat aan: enkele kinderen – tien, elf jaar – komen enthousiast hun werk demonstreren.

“In onze steeds meer gedigitaliseerde wereld is het belangrijk dat iedereen – naast rekenen, lezen en schrijven – ook computationeel kan denken”, zegt Philip. “Wanneer je computationeel denkt, dan denk je na over de stappen die nodig zijn om tot een oplossing van een probleem te komen, waarna je met behulp van je technische kennis de computer aan het werk zet om het probleem op te lossen. Computationeel denken wordt een even belangrijk onderwijsvak als wiskunde en taal. Daarom geven we regelmatig ook les aan leerkrachten, zodat zij dat in hun lessen kunnen integreren.”

Even naar Nicaragua

Maar ook zijn school Nicaragua laat Philip niet los. “Zeker niet, integendeel”, lacht hij. “Ik vertrek volgende week opnieuw naar daar, voor een maand, en blijf het project Autentico steunen en opvolgen.”

In de herfstvakantie kwamen er 19 kinderen (10-12 jaar) uit Kuurne, Harelbeke, Kortrijk en zelfs Roeselare naar het ‘codeerkamp’. Het was vlug volzet. In de tweede week van de kerstvakantie is er opnieuw zo’n codeerkamp.

(ADM)