Bibliotheek Poperinge gaat nauwer samenwerken met scholen: “Zo hopen we ieder kind te inspireren”

Bibliotheek Poperinge zet bij de start van het nieuwe schooljaar in op een stevig uitgebouwde scholenwerking. Tot dit aanbod behoren diverse workshops, projecten, klasontleningen, boekenpakketten en inhoudelijke ondersteuning. Nieuw sinds september is ook een aparte nieuwsbrief voor leerkrachten met nieuws over de bib, met boekentips…

“Met deze werking hopen we ieder kind en ouders in Poperinge te inspireren”, zegt schepen van onderwijs Loes Vandromme (CD&V). “De bib biedt doorlopend een aantal rondleidingen aan in de bibliotheek. Ze passen in het groeiprogramma dat kinderen van het basisonderwijs stapsgewijs meer leert over boeken, verhalen en de bibwerking. Aanvullend werkt de bib een thematisch programma uit voor de jeugdboekenmaand. Daarnaast zijn er een aantal thematische workshops die klassen het hele jaar door kunnen aanvragen. De ‘Mediawijze Workshop’ bestemd voor de 2de en 3de graad basisonderwijs en 1ste graad secundair onderwijs, waarbij een mediacoach in interactie gaat met leerlingen over vooral online-toepassingen”, aldus Vandromme.

“Klassen lager onderwijs kunnen in de bib ook kennismaken met het diverse aanbod aan boeken en zo de eigen voorkeuren ontdekken door middel van de workshop ‘boekentafels’.” Het uitgewerkte scholenaanbod is gericht op het basisonderwijs en in mindere mate naar het secundair.

Diverse projecten

De bib participeert tijdens dit schooljaar ook in een aantal projecten. “Er is ‘Boekstart voor kleuters’ rond het verhogen van leesmotivatie en ouderparticipatie. Het project ‘Samen vertellen en luisteren’ is er in samenwerking met partners, onder meer De Klimrank. Leerlingen maken van een boek zelf een luisterverhaal, uitmondend in een toonmoment tijdens de Voorleesweek. Daarnaast is er ook het kunstproject ‘Boek(ver)binderij Reningelst’ met De Lovie, geïnspireerd door boeken. De bib is ook partner in het ‘Nesten’ project – in samenwerking met de scholen, stad en provincie – rond respect, verbinding en rust.”

Er zijn ook de terugkerende jaarlijkse leesprojecten: de ‘Keileuke Boekenbende’ en de ‘De Leesjury’ (het project van Iedereen Leest). “Intussen nemen vijf basisscholen deel aan de Keileuke Boekenbende. Het project van de bib waar leerlingen van de deelnemende scholen in twee leeftijdscategorieën zes toegankelijke boeken lezen”, zegt Vandromme.

Digitale nieuwsbrief

“Nieuw dit schooljaar is een digitale nieuwsbrief, die we vier keer per jaar zullen versturen met nieuws van de bib, boekentips…”, vult bibliothecaris Lieve Campforts aan. “Ook het ontlenen met de klas gaat verder, zowel in de hoofdbib als in elke dorpsbib. Ook kunnen wij inhoudelijk input geven, zoals nu al gebeurt met ‘Boterhammen in de bib’, een naschoolse vorming voor leerkrachten, met een volgende editie op 17 oktober rond kinderarmoede.”