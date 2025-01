Beverbos zoekt vrijwilligers om slaapklas op te starten: “Middagdutje voor peuters”

De gemeentelijke basisschool Beverbos wil in de toekomst starten met een slaapklas voor de peuters. Sommige kinderen hebben het bij de start van hun schoolloopbaan wat lastig en worden moe in de namiddag. Via het middagdutje wil de school de peuters hierbij helpen.

Het idee komt van de leerkracht peuterklas, Evelien Bonte. Zij lanceerde ook het koekjesproject, waarbij ouders geen koekjes meer van thuis meenemen. De school voorziet zelf koekjes, wat voordelen meebrengt op onderwijstijd, afvalbeleid en ook een service is aan de ouders.

“We willen tijdens de middagpauze een slaapmoment aanbieden aan de peuters, zodat ze kunnen uitrusten en in de namiddag weer fris aan de activiteiten kunnen deelnemen zonder iets te missen”, vertelt juf Evelien. “Door vrijwilligers in te schakelen voor de begeleiding van de slaapklas creëren we meer betrokkenheid van ouders, grootouders en kennissen bij het schoolgebeuren. Terwijl de peuters rustig ontwaken, kunnen de leerkrachten zich volledig richten op het begeleiden van de andere peuters en kleuters.”

“Ondertussen hebben we enkele vrolijke oma’s en mama’s die ons willen helpen, maar het zou leuk zijn als we nog enkele vrijwilligers vinden”, vult directeur Pieter Deleeersnyder aan.

Twee klaslokalen

“De slaapklas organiseren we in het tweede klaslokaal van de peuterklas. Door de visie op co-teaching en het nieuwe gebouw beschikt elke leeftijdsgroep over twee klaslokalen die aanpalend zijn. De jongste kleuters eten tijdens een eerste shift op school. Zo houden we de groep in de eetzaal kleiner en op de speelplaats is de groep oudste kleuters in aantal beter om overzicht te behouden en kunnen we kinderen gericht helpen. Na het eten spelen de jongste kleuters op de speelplaats, en komen de oudste kleuters naar binnen om te eten. Het is niet zo dat we standaard elke peuter laten slapen ’s middags, wel de kinderen die nog even moeten wennen aan de nieuwe structuur. Dus gaan peuters die klaar zijn met eten naar de speelplaats om 12.15 uur en sommige gaan even rusten in onze slaapklas.”

Interesse?

De slaapklas vindt plaats van 12.30 uur tot 13.15 uur. Wie interesse heeft om de school hierbij te ondersteunen, mag contact opnemen met de school via 051 72 25 28 of via school@beverbos.be.