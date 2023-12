Betere samenwerking hoger onderwijs door TUA West

In kasteel Blommeghem in Marke bevinden zich de kantoren van TUA West, voluit Technische Universitaire Alliantie voor economische transformatie in West-Vlaanderen, een extern agentschap van onze provincie. Wegens het gemis van een eigen West-Vlaamse universiteit werd TUA West in 2015 in het leven geroepen. Het laat de hoger onderwijsinstellingen Howest, VIVES, KU Leuven en Universiteit Gent, en de onderzoekscentra binnen West-Vlaanderen beter samenwerken. Bovendien laat het de aanwezige kennis vlotter doorstromen naar de bedrijven en de kmo’s in onze provincie.

TUA West promoot momenteel een project rond Artificiële Intelligentie (AI). Dit wordt mogelijk gemaakt door Interreg Vlaanderen-Nederland en wordt gefinancierd door de Europese Unie. Het loopt tot eind 2025. Hoewel zowel Vlaanderen als Nederland de afgelopen jaren al hebben ingezet op digitalisering zijn er nog stappen te zetten, zeker voor de vele kmo’s. “Met het nieuwe project willen we deze kmo’s bereiken die interesse hebben in wat AI voor hun bedrijf zou kunnen betekenen. We willen ze zo laagdrempelig mogelijk laten kennismaken met onze hogescholen en met hun expertise en infrastructuur op het vlak van innovatieve digitale technologieën in het algemeen en AI in het bijzonder. We doen dat door open events, themadagen en labdagen te organiseren”, luidt het.

In de labs gaan onderzoekers aan de slag met de innovatievragen van kmo’s. In drie labs gaan onderzoekers van de hogescholen aan de slag met de vragen van kmo’s. Er worden samenwerkingen opgezet in de vorm van innovatietrajecten. Waarbij telkens wordt gefocust op AI in verschillende facetten met toepassingen in meerdere domeinen zoals onder meer voeding, zorg of logistiek. Bij dit laatste zijn onbemande voertuigen die kunnen ingezet worden om bewaking of stocktelling te doen een goed voorbeeld. Elk lab wordt gecoördineerd door zowel een Vlaamse als een Nederlandse hogeschool. Dit zorgt voor het ontstaan van nieuwe ideeën. Voor de bedrijven is dit interessant omdat zij toegang krijgen tot enerzijds aanvullende expertise en infrastructuur van twee hogescholen, en anderzijds meteen een goed beeld krijgen van de markt en ontwikkelingen in beide landen wat voor hen economisch interessant kan zijn. (DVZ)