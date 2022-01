Bertinus Collectief telt vanaf 1 september ook een derdegraadsschool

Vanaf 1 september worden ook de studierichtingen van de derde graad samen georganiseerd in het Bertinus Collectief in Poperinge (BCPOP). Dit gebeurt na het project van eerstegraadsschool De Keiwijzer (DKW) en het vervolg voor de tweede graad in het Lodewijk Makeblijde College (LMC). De Schoolstraat blijft de centrale as voor leerlingen en medewerkers die de campussen verbindt. Eerstegraadsschool De Keiwijzer organiseert op woensdag 2 en donderdag 3 februari een digitale infoavond@dkw voor jongeren die overstappen naar het secundair onderwijs.

Bertinus Collectief, de vrije secundaire scholen van Poperinge, zijn hoopvol voor 2022. Er wordt namelijk een belangrijke stap gezet in hun veranderproces dat ondertussen al 7 jaar loopt. “Na het project van eerstegraadsschool De Keiwijzer (DKW) en het vervolg voor de tweede graad in het Lodewijk Makeblijde College (LMC), worden vanaf 1 september ook de studierichtingen van de derde graad samen georganiseerd. Zo kantelen het Onze-Lieve-Vrouwe-instituut, het Sint-Janscollege en het Vrij Technisch Instituut met het Centrum Leren en Werken volledig in DKW en LMC. Daarnaast is het aanbod buitengewoon onderwijs OV4 in De Ast ook uitgebouwd tot de volledige drie graden”, vertelt Kristof Christiaen, pedagogisch directeur De Keiwijzer.

“De huidige 6 scholen reorganiseren zich naar één school, Bertinus Collectief, met drie pedagogische entiteiten: DKW voor de eerste graad, LMC voor de tweede en derde graad en De Ast voor het buitengewoon onderwijs OV3 en OV4, dat ook een samenwerkingsverband heeft met De Pinker van De Lovie (OV1 en OV2).”

Schoolstraat

“Daarnaast worden een aantal processen, zoals facturatie en administratie op leerlingenniveau, die nu nog per school georganiseerd worden, samengebracht in navolging van onder andere de personeelsadministratie en boekhouding die al meerdere jaren centraal gebeuren. Ook het directieteam wordt gereorganiseerd: voortaan staat het pedagogisch beleidsteam, bestaande uit 5 pedagogisch directeurs en 3 domeindirecteurs aan het hoofd van de entiteiten DKW, LMC en De Ast. Het coördinerend beleidsteam; bestaande uit de coördinerend directeur, de financieel en logistiek directeur en de directeur kwaliteit, infrastructuur en communicatie; stuurt de gezamenlijke processen en zorgt ervoor dat het pedagogisch beleidsteam zich kan focussen op de leerlingen, leerkrachten en ondersteunend personeel.”

De Schoolstraat blijft de centrale as voor leerlingen en medewerkers die de campussen verbindt. “Elke entiteit heeft haar vertrouwde stamlocatie. Op het vlak van infrastructuur leeft de hoop dat de voorbereidingen van de geplande nieuwbouw voor de eerste graad en bovenbouw in een stroomversnelling kan komen en er mag uitgekeken worden naar de start van de werken.

Er wordt ook verder gebouwd aan het laptopproject. Dit schooljaar kregen alle leerlingen van de eerstes, derdes en vijfdes een laptop in bruikleen. Dat gebeurt op 1 september nogmaals, waardoor alle leerlingen van Bertinus Collectief over een laptop beschikken tijdens de les en thuis. De extra mogelijkheden om de les te ondersteunen krijgen zo een boost. Om alles overzichtelijk te houden wordt er ook een eigen digitaal-portaal gebouwd, dat centraal zal staan voor de gebruiker, zowel de medewerker als de leerling, en dat het vertrekpunt is voor alles wat met de digitale school te maken heeft.”

Digitale infoavond

Om ouders en jongeren, die in september overstappen naar het secundair onderwijs, te laten kennismaken met de eerstegraadsschool De Keiwijzer wordt op woensdag 2 en donderdag 3 februari een digitale infoavond@dkw georganiseerd.“Omikron zorgt ervoor dat alles online plaatsvindt, wat veel onpersoonlijker is dan een infosessie in levende lijve. Toch is het een belangrijk moment in het studiekeuzeproces dat de jongeren, samen met hun ouders, de basisschool en het CLB doorlopen. De Keiwijzer gaat met hen mee door hen te informeren begin februari, maar gaat een stapje verder”, zegt Kristof Christiaen, pedagogisch directeur De Keiwijzer.

“De basisscholen kregen de kans om zich in te schrijven voor de belevingsdag@dkw, die in maart doorgaat. Op die dag kunnen de lagere schoolkinderen tijdens workshops proeven van een aantal talentpakketten die ze kunnen kiezen in Poperinge. Begin mei is er dan het opendeurweekend met persoonlijke bezoeken aan de school.” (LBR)