Ben Weyts investeert 4 miljoen euro in gloednieuwe en te renoveren West-Vlaamse schoolgebouwen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert 28 miljoen euro in gloednieuwe en te renoveren schoolgebouwen. Voor onze provincie komt dit op zo’n 4 miljoen euro. Over gans Vlaanderen zullen 106 scholenbouwprojecten met deze infrastructuurmiddelen aan de slag kunnen. “Een investering in scholenbouw, is een investering in onderwijskwaliteit”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

Schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs) kunnen voor bouw- of verbouwingswerken financiële steun van AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) krijgen. Deze regeerperiode trekt Vlaanderen een half miljard euro extra uit voor scholenbouw: in totaal zal de investeringsteller voor schoolinfrastructuur op 3 miljard euro staan. Een nooit geziene investering die de grootste noden binnen het Nederlandstalig onderwijs moet lenigen, met focus op het secundair onderwijs.

Weyts investeert deze maand 28 miljoen euro in 106 scholenbouwprojecten over gans Vlaanderen, waarvan 4 miljoen euro in onze provincie. Met deze scholenbouwprojecten zullen duizenden leerlingen en scholieren de lessen in gloednieuwe of gerenoveerde klassen kunnen doorbrengen, gebruik kunnen maken van nieuw sanitair of de speeltijd kunnen doorbrengen op een ruime groene speelplaats.

Sint-Jozef Petrus & Paulus in Oostende realiseert met 1,6 miljoen euro voor 105 leerlingen een uitbreiding van de school met een nieuwbouw (na sloop van het kloostergebouw) en het bouwen van een extra bouwlaag op de aanpalende panden.