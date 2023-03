Beleefdag GO! Atheneum Calmeyn lokt 80 kinderen

GO! Atheneum Calmeyn De Panne heeft voor de laatstejaars van vier basisscholen in de regio Koksijde-Veurne-De Panne een Beleefdag georganiseerd. De leerlingen konden kennismaken met diverse aspecten van het secundair onderwijs.

Op de Beleefdag kwamen 80 kinderen van het zesde leerjaar van de basisscholen GO! De Tuimelaar De Panne, GO! Atheneum Veurne, gemeenteschool De Leerplaneet Adinkerke en GO! Leefschool De Letterzee Koksijde op bezoek.

Directeur Ine Lievens: “Calmeyn heeft veel te bieden. Een brede eerste graad en diverse opleidingen daarna: tot kapper-stilist, schoonheidsspecialist (wellness), interieurbouwer, sporter, en keukenchef of zaalverantwoordelijke. We hebben onze jonge gasten verwelkomd met een drankje, en twee laatstejaars uit onze opleiding Lichamelijke Opvoeding en Sport brachten er de sfeer in met een dansje. Iedereen op de overdekte speelplaats stond te springen!”

Drie luiken

Het programma bestond uit drie delen. “In een eerste luik, in de voormiddag, werden de kinderen begeleid door onze leerlingen uit 1A en 2A, en kregen ze lessen Frans, Nederlands, digitaal werken, maatschappelijke vorming, wiskunde en zelfs een les over ‘geluk’ van onze leraren algemene vakken”, legt Lievens uit. “In het tweede luik, de lunch, waren ze te gast in het didactisch restaurant van Calmeyn. De tomatensoep met balletjes en de kip met appelmoes en puree werden erg gesmaakt. Ook de bediening was, volgens de gasten, ‘top’.”

“In het laatste luik namen de leerlingen deel aan een workshop naar keuze. In de sporthal was er de sessie ‘sport’, onder begeleiding van Tine Maertens en Marc Notredame en een aantal van onze sportleerlingen. In de hotelkeuken konden ze mee lekkere dingen bakken en bereiden (koekjes en marshmallows) onder begeleiding van de chefs Kevin en Kenny Carton, samen met de leerlingen van de hotelopleiding. In de Villa Wellness maakten de leerlingen lippenbalsem onder leiding van Vicky Tavernier en leerden ze mooie kapsels maken onder leiding van Charlotte Molleman. In het houtatelier maakten ze samen met de leerlingen hout(bewerking) een pennenhouder in de vorm van een grote dobbelsteen, onder begeleiding van Yves Devos en Johnny Neyens.”

Met dit unieke voorsmaakje hopen directeur Lievens en haar team dat de Beleefdag de deelnemers inspireert voor hun toekomstige studierichting. (MVO)