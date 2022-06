Beleef- en Probeerdag in het Conservatorium aan Zee in Oostende lokt heel wat bezoekers

Het Conservatorium aan Zee nodigde zaterdag iedereen, jong en minder jong uit om van het ruime aanbod van ‘De muziekacademie’ te komen proeven. Er was heel de namiddag veel belangstelling. De bezoekers konden de instrumenten horen, maar ook voelen en uitproberen.

Directrice An De Leenheer was in de wolken. “Iedereen is welkom in het Conservatorium aan Zee en dat hebben we vandaag extra in de verf gezet met een Beleef- en Probeerdag voor jong en oud. Bedoeling is de mensen te laten kennismaken met bekende, maar ook minder bekende muziekinstrumenten en hun cultuurbeeld te verruimen.”

Optredens

“Sommige kinderen weten niet wat een accordeon, een tuba, of een fagot is. Vandaag krijgt iedereen de kans om die bekende of minder bekende instrumenten te beluisteren en zelf uit te proberen en zelf muziek te maken. Om eventuele muziekfans aan te moedigen om een instrument aan te leren, werden alle instrumentengroepen betrokken in de opendeurdag.”

“De drums, klavieren, blazers, snaarinstrumenten en zelfs accordeon worden gedemonstreerd en zijn beschikbaar om uit te testen. Er is ook een afdeling Woordkunst & Drama met optredens van tweede en derdejaars studenten, met toneelstukjes en articulatie oefeningen. Bij ieder optreden zat de zaal stampvol en de reacties waren laaiend enthousiast.”

Ideaal moment

Het einde van het schooljaar nadert en de mensen beginnen zich te beraden over welke hobby, welk instrument ze volgend schooljaar willen kiezen.

“Daarom hebben we de Beleef- en Probeerdag nu in juni geprogrammeerd”, vervolgt de directrice. “We hadden nooit durven dromen dat het event zo een succes zou worden met een massale belangstelling voor de verschillende disciplines. De academie telt momenteel 1.400 leerlingen, in totaal volgen 2.300 mensen kunstonderwijs in Oostende.”

“Het ziet er naar uit dat er volgend schooljaar nog een pak zullen bijkomen. Ondanks corona hebben we de voorbije jaren weinig leerlingen verloren. We mochten twee jaar geen kijkers of luisteraars ontvangen en nu is iedereen blij en dubbel gemotiveerd bij de toonmomenten met een live publiek, stukken beter dan voor een camera. Inschrijven voor de muziekacademie kan van 1 juni tot 30 september.”

Voor info

Hoe sneller je inschrijft, hoe meer kans je maakt om zeker te zijn van deelname aan de cursus. Het inschrijvingsgeld valt mee en er zijn verschillende kortingen mogelijk. Voor info: www.conservatoriumaanzee.be – e-mail: conservatorium@soo

